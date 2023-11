Milers de persones han omplert aquest diumenge la Puerta del Sol de Madrid per clamar contra l'amnistia acordada entre el PSOE i els partits independentistes. Segons dades de la delegació del govern espanyol a la Comunitat de Madrid, la concentració ha reunit unes 80.000 persones, xifra que fonts del PP eleven a 500.000. La cita, convocada pel PP i secundada per Vox, ha omplert el centre de la capital espanyola de pancartes acusant el president de "traïdor". Molts assistents portaven també cartells repartits abans de l'inici de la protesta amb les frases "Espanya dempeus" i "Espanya no es rendeix". Altres, en canvi, han fet les seves pancartes negant el 'lawfare' i reivindicant l'acció de la justícia.

L'acte, protagonitzat pel president del PP, Alberto Núñez Feijóo, compta també amb l'assistència d'altres dirigents com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso o l'expresident José María Aznar. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès aquest diumenge no frenar les protestes contra l'amnistia que negocia el PSOE amb l'independentisme fins que hi hagi noves eleccions. "Seguirem, no callarem fins a parlar en unes eleccions i que tots puguem votar de nou", ha dit davant de milers de persones a la Puerta del Sol a Madrid. "Perquè li tenen por a les urnes?", s'ha preguntat en un dels actes convocats per partit a totes les capitals de província aquest migdia. "Qui arriba amb deshonra se n'anirà amb deshonra", ha agregat en una cita on també hi era l'expresident José María Aznar. Feijóo, que ha avisat també, d'un nou "procés de divisió" a Espanya, ha demanat als contraris a Pedro Sánchez "no caure en provocacions". La cita organitzada pel PP a totes les capitals de província del país arriba després d'una setmana de protestes a la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Aquestes convocatòries han acabat en més d'una ocasió amb càrregues policials, detencions i actes vandàlics, escenes de les quals s'han desmarcat els populars, que han demanat una resposta "serena" a l'amnistia i la investidura de Sánchez amb els vots d'ERC, Junts, EH Bildu i el PNB.