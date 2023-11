"Podem continua pensant que el millor que pot aportar al Govern de Coalició és aprofundir les transformacions feministes al capdavant del Ministeri d'Igualtat". Aquesta és la resposta de la formació estada a l'oferta de Sumar per incloure en la seva quota de Govern un ministeri per al dirigent de Podemos Nacho Álvarez. L'encara secretari d'Estat de Drets Socials en funcions continua pertanyent a l'executiva de Podem, però és de la confiança de Díaz i exerceix també com a portaveu econòmic de Sumar. Així mateix, va ser l'elegit per la vicepresidenta segona en funcions per negociar el programa de coalició amb el PSOE que els morats no han abraçat com a propi.

Sumar, a través d'un comunicat remès a Podem, vinculava la inclusió d'Álvarez en el futur executiu a canvi que els morats acatessin la disciplina de vot del grup parlamentari, no es presentessin per separat a les pròximes eleccions europees i cessessin "els atacs públics i insults a membres de Sumar, inclosa Yolanda Díaz", segons el document avançat per Eldiario.es i que fonts de Sumar han confirmat a aquest diari. Des de Podem han acusat tant Pedro Sánchez com Yolanda Díaz de "filtrar la notícia alhora que ens la comunicaven, cosa que sembla més una estratègia mediàtica per justificar que ens fan fora del govern que una proposta per governar en coalició". La secretària general, Ione Belarra, era divendres a París firmant un acord per llançar una plataforma de cara a les eleccions europees amb altres forces d'esquerra de França, Portugal o Dinamarca. A través de les xarxes socials, la líder de la formació morada replicava que "la formació de govern és una cosa molt seriosa". "D'això depenen les possibilitats de transformació del nostre país i frenar l'ofensiva reaccionària", argumentava per concloure que "al bloc democràtic ens necessitem totes les unes a les altres, sense vetos". PLATAFORMA PER A LES EUROPEES Belarra havia insistit aquest dijous que Sánchez i Sumar "encara són a temps de rectificar" perquè els morats ocupin una butaca al Consell de Ministres. "Si persisteix aquest error", avançava en reconèixer que la informació que li arriba és que havien estat exclosos, "estan compromeses les possibilitats de tirar endavant canvis reals" durant la legislatura que ve. "El Govern següent necessita motor Podem", subratllava Belarra davant els mitjans de comunicació, visibilitzant la ruptura anunciada amb Sumar, el grup parlamentari del qual formen part. La quota del soci minoritari es perfila amb un total de cinc ministeris: Treball, Sanitat, Cultura, Drets Socials i Joventut i Infància. Cap d'elles no estaria ocupada per dirigents de la formació morada i Igualtat, que actualment dirigeix Irene Montero, canviarà a les mans dels socialistes.