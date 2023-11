Pedro Sánchez ha donat a conèixer aquest dilluns els noms del nou Consell de Ministres. El president del Govern, investit de nou dijous passat pel Congrés, manté el nucli dur de l'Executiu, però reorganitza algunes carteres i dona entrada a cares noves per imprimir al Gabinet un marcat perfil polític.

Sánchez forma un govern amb 22 ministeris

El nou govern de Pedro Sánchez està format per 22 ministeris, 12 dones, amb Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Ribera repetint com a vicepresidències d'Economia, Treball i Transició Ecològica, respectivament, i amb la incorporació de María Jesús Montero com a vicepresidenta quarta d'Hisenda. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, continua al càrrec i incorpora també Justícia. L'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu és el nou ministre d'Indústria, i Sumar disposa de cinc carteres, amb Ernest Urtasun a Cutura, Mónica Garcia a Sanitat, Sira Rego a Infància i Juventut i Ana Redondo a Igualtat. El PSOE recupera el ministeri d'Igualtat, que ocuparà Elma Saiz. La ministra d'Educació, Pilar Alegría, serà també portaveu del govern.

La remodelació de l'executiu de Sánchez suposa el relleu de nou ministres, mentre que 13 es mantenen a l'executiu. María Jesús Montero, que ostenta el càrrec de vicesecretària general del PSOE, segueix a Hisenda i s'incorpora com a vicepresidenta, de manera que l'executiu torna a disposar de quatre vicepresidències.

Sánchez també amplia les responsabilitats de Félix Bolaños, que després de negociar els acords per a la investidura amb les formacions independentistes continua com a ministre de la Presidència i afegeix ara l'àrea de Justícia, un ministeri que deixa de tenir cartera pròpia.

La portaveu del PSOE i ministra d'Educació, Pilar Alegría, serà la nova portaveu de l'executiu i a més de mantenir les competències en Educació i Formació Professional incorpora també les d'Esports, fins ara a l'àrea de Cultura. Caldrà veure qui la substitueix com a portaveu dels socialistes espanyols.

El PSC disposa d'un únic representant, l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu. Ocupa la cartera d'Indústria que antigament havia estat en mans de José Montilla. Surten de l'executiu Miquel Iceta i Raquel Sánchez, fins ara titulars de Cultura i de Transports, respectivament.

Continuen als seus càrrecs Fernando Grande Marlaska, a Interior, Margarita Robles, a Defensa, Luis Planas, a Agricultura, José Manuel Albares, a Exteriors, i Diana Morant, a Ciència i Innovació, que incorpora ara també l'àrea d'Universitats, que deixa de tenir cartera pròpia.

Isabel Rodríguez canvia de responsabilitat i passa a ser ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Oscar Puente, que va actuar de portaveu del PSOE durant la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo, és el nou ministre de Transports, i José Luis Escrivá titular de Transformació Digital.

El canari Angel Víctor Torres és el nou ministre de Política Territorial i també de Memòria Democràtica, fins ara en mans de Bolaños, i Elma Saiz la de Seguretat Social, fins ara responsabilitat d'Escriva.

El PSOE recupera per a la seva formació el ministeri d'Igualtat, que ocuparà i l'exregidora del PSOE a Valladolid Ana Redondo.

Sumar disposa de cinc ministeris, cap en mans de Podem. A més de Yolanda Díaz, el català Ernest Urtasun és el nou ministre de Cultura, Pablo Bustinduy ministre de Drets Socials, Sira Rego de Joventut i Infància, i Mónica Garcia la titular de Sanitat.

Aquests són tots els noms del nou Govern: