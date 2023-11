L'advocat de Shakira, Pau Molins, ha criticat aquest dimarts la desigualtat fiscal entre comunitats autònomes i ha constatat que enamorar-se de Sergio Ramos “li hauria costat molt menys”. "L'enamorament de Shakira li ha costat 120 milions d'euros", ha apuntat en declaracions a Rac 1, on ha remarcat que tres dels sis delictes imputats a la cantant no ho són a Madrid, ja que en aquesta comunitat no hi ha impost de patrimoni. D’altra banda, ha criticat que la causa hagi anat per la via penal. Segons ell, la seva clienta “no va tenir intencionalitat de defraudar Hisenda”. També ha recriminat que s'hagi retransmés l'acord de conformitat.

Les paraules de Molins arriben després que la cantant acceptés dilluns un acord de conformitat. Shakira va reconèixer haver comès frau fiscal del 2012 al 2014 per valor d’uns 14,5 milions d’euros i va acceptar una pena de tres anys de presó que no complirà (mig any per cadascun dels sis delictes que se li imputaven) i substituirà per una multa de 432.000 euros.

Molins ha constatat que si Shakira no hagués estat resident a Catalunya s'hauria estalviat tres d’aquests delictes: "Tant que s'omplen la boca amb la igualtat dels espanyols, però després si ets resident a Catalunya, pots anar a la presó per un delicte que és impossible que t'hi porti a Madrid, fent la mateixa conducta, perquè no hi ha impost de patrimoni", ha comentat l’advocat.

Així mateix, ha defensat la innocència de l’artista i ha remarcat que no tenia cap voluntat de defraudar Hisenda. “Una de les nostres línies de defensa era precisament que ella no tenia coneixement d’haver estat més de 183 dies a Espanya”, ha comentat Molins, que ha detallat que ell era partidari d’arribar a judici. En aquesta línia, ha explicat que la decisió d’arribar a un acord la va prendre la cantant.

Ha indicat que les parts van reunir-se amb el tribunal abans de la sessió per traslladar-los el contingut d’aquest acord i ha subratllat que l’únic punt sobre el qual van discrepar va ser sobre la retransmissió de la conformitat. “Una de les avantatges d'aquest procés és evitar haver de passar per l’escarni de seure al banc dels acusats”, ha considerat. Alhora, ha dit que no entén per quin motiu s’ha fet aquest "circ" amb Shakira.