L'alto al foc de quatre dies pactat entre Israel i Hamàs no començarà a aplicar-se fins aquest divendres 24 de novembre. Així ho ha indicat aquest dijous a través d'un comunicat el cap de Gabinet de Seguretat israelià, Tzachi Hanegbi, qui ha apuntat que les converses per decidir les condicions d'alliberament dels ostatges encara s'estan acabant de negociar. "L'alliberament respectarà l'acord original entre les parts i no es produirà abans de divendres", ha assenyalat. En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu de la Casa Blanca -part mediadora en l'acord-, Adrienne Watson, subratllant que els últims detalls logístics s'estan tancant per procedir a l'alliberament "divendres al matí".

L'acord entre Tel-Aviv i Hamàs contempla un intercanvi d'ostatges i presoners i permetrà l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza, sotmesa a un bloqueig que es va agreujar després del 7 d'octubre quan Hamàs va llançar un atac a gran escala sobre territori israelià. El pacte implica l'alliberament de 50 ostatges per part del grup terrorista, la majoria dones i nens palestins, mentre que Israel es compromet a la posada en llibertat de 150 palestins, també majoritàriament dones i joves de menys de 18 anys. A banda, durant els quatre dies que duri l'alto al foc, Tel-Aviv permetrà l'entrada de 300 camions que transportaran ajuda humanitària per a població civil palestina.