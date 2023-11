El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, no té cap intenció d’aturar la seva maquinària de guerra a Gaza quan acabi la treva per a l’alliberament d’ostatges pactat amb Hamàs. Durant la seva primera visita al territori palestí des de l’inici del conflicte, ha comminat el personal militar israelià a continuar amb l’ofensiva, segons es constata en un vídeo difós pel seu gabinet. «Continuem fins al final; res ens aturarà», va proclamar, desafiador. «Tenim tres objectius: eliminar Hamàs, portar de tornada tots els nostres segrestats i garantir que Gaza no es converteixi de nou en una amenaça per a Israel».

Malgrat les desafiadores declaracions del líder israelià, l’alliberament d’ostatges continua. Citant fonts militars israelianes, el diari israelià ‘Haaretz’ ha anunciat aquest diumenge a mitja tarda que 17 ostatges capturats el 7 d’octubre, 14 de nacionalitat israeliana i tres estrangers, ja havien sigut entregats al Comitè Internacional de la Creu Roja per travessar la frontera pel pas de Rafah. A Israel, molts familiars dels segrestats han acudit als hospitals per rebre els seus éssers estimats.

L’alto el foc a Gaza, de moment, no s’està reproduint en altres punts de la Palestina ocupada palestina ocupada. A l’iniciar-se la treva fa dos dies, molts experts recordaven que aquest alto el foc només era vinculant a la Franja de Gaza. No s’aplicava a la Cisjordània ocupada, on colons i soldats fa gairebé dos mesos que sotmeten la població a assassinats diaris, despossessió contínua i greus restriccions de moviments. Per això, l’assassinat de vuit palestins en incursions i incidents als territoris palestins ocupats durant les últimes hores no ha posat en risc els fràgils acords entre Hamàs i Israel. No ha compromès l’alto el foc, de moment, tampoc, l’atac israelià a un grup d’agricultors al camp de refugiats de Maghazi, al centre de la Franja de Gaza, que ha provocat la mort d’un d’ells. Tot i que molts gazatís han decidit aprofitar l’aturada en els bombardejos per tornar a casa seva i reprendre el cultiu de l’oliva, els soldats israelians no els ho han permès.

Mentre 13 famílies disfruten del retrobament amb els seus éssers estimats captius, les 200 restants continuen esperant que retornin després de 51 dies de captiveri. La tensió viscuda dissabte serveix d’advertència per mantenir les expectatives baixes. Fins a l’últim moment, Hamàs no va deixar clar si alliberaria els 13 israelians i els 4 estrangers que va segrestar el 7 d’octubre. Però, finalment després d’una conscienciosa negociació per part dels qatarians i amenaces de reprendre les operacions terrestres per part d’Israel, l’alliberament va tenir lloc amb imatges d’agraïment i simpatia entre els captius i els seus segrestadors. Durant aquest matí de diumenge, encara planegen els dubtes sobre la possibilitat que un nou grup d’israelians tornin a casa seva aviat. Després d’unes declaracions de la Creu Roja alimentant la incertesa, Egipte ha confirmat que ha rebut una llista amb els 13 israelians i 39 palestins que seran alliberats aquest diumenge.

L’Exèrcit israelià considera que el retard en l’alliberament dels segrestats aquest dissabte es va deure a la pèrdua de control de Hamàs al nord de la Franja de Gaza, cosa que va provocar una falta de comunicació sobre el compliment dels termes de l’acord d’alto el foc. La milícia palestina al·legava que Israel no havia permès l’entrada d’ajuda humanitària al nord de l’enclavament, i s’incomplia així el pacte per a l’alliberament. «El trasllat dels segrestats a la Franja de Gaza és complex, estan mirant de fer-ho de manera oculta als ulls de l’exèrcit», han declarat alts oficials militars a mitjans israelians. També han informat que les seves tropes estan aprofitant la pausa en els combats per renovar les forces i millorar els plans per a la següent etapa dels combats a Gaza. Israel ja ha deixat molt clar abans d’iniciar-se la treva i durant la seva aplicació que és totalment temporal i que tornaran a caure les bombes sobre l’enclavament.

«Combustible per encendre la revolució»

Per la seva banda, el funcionari de Hamàs, Abed al-Hakim Hanini, ha dit que els «crims» que Israel està cometent a la ciutat ocupada de Jenín a Cisjordània i els seus campaments «no passaran desapercebuts». Almenys cinc persones han sigut assassinades per l’Exèrcit israelià amb un dron aquesta nit al camp de refugiats de Jenín, un dels principals bastions de la resistència palestina. En declaracions recollides al canal Telegram de Hamàs, Hanini afirma que el seu partit donarà una «resposta proporcionada a aquest crim», afegint que «la sang dels màrtirs no es malgastarà sinó que serà combustible per encendre el foc de la revolució en la cara de l’ocupació en totes les àrees». Uns 238 palestins han mort en territori cisjordà des que va començar la guerra fa menys de dos mesos, i els arrestats superen els 2.000, entre els quals hi ha més de mil sospitosos de tenir llaços amb Hamàs.

Al seu torn, un petroler vinculat a una empresa filial d’Israel ha sigut abordat davant les costes del Iemen, ha informat l’empresa de seguretat marítima Ambrey a AFP, després d’una sèrie d’incidents en la mateixa ruta marítima. «Les forces navals nord-americanes estan involucrades en la situació» després de l’incident que va involucrar el vaixell Central Park, propietat i administrat per una companyia amb seu al Regne Unit i vinculada a Israel. Aquest atac se suma al segrest d’un altre vaixell naval relacionat amb Israel per part dels houthis del Iemen la setmana passada. Mentrestant, el sud del Líban aguanta la respiració aquest tercer dia de treva a l’espera que es reiniciïn els enfrontaments entre l’Exèrcit israel í i la milícia libanesa Hezbol·là.