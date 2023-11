Hï Ibiza ha rebut el premi al Millor Club del Món durant la Gala dels Golden Moon Awards, que ha tingut lloc aquest dilluns en el marc de la 9a Edició del Congrés d'Internacional d'Oci Nocturn, que se celebra al costat de la 4a Edició del Congrés Nacional d'Oci Nocturn a l'hotel Sofitel Barcelona Skipper. Hï Ibiza, inaugurat el 2017, s'alça així novament amb aquesta estatueta, per quarta edició consecutiva, per "ser el club amb millor so i il·luminació del món i per comptar amb una programació inigualable en la qual figuren els millors DJ del món", tal com han explicat des de la International Nightlife Association, organitzadors de la trobada. Omnia Las Vegas i Ushuaïa Ibiza s'han alçat amb el segon i amb el tercer lloc, respectivament, de la prestigiosa llista de 'The World’s 100 Best Clubs' 2023. Bootshaus, a Alemanya, i Shôko Barcelona, conformen el Top 5 d'aquesta llista. El Top 10 de la Llista l'han completat Green Valley del Brasil (6), Opium Barcelona (7), DC-10 d'Eivissa(8), E11even de Miami (9) i Pacha Ibiza(10).

Els periodistes Marc Cornet i Maria Moya han estat els encarregats de presentar aquesta gala, a la qual han acudit diferents autoritats d'àmbit nacional, representants sectorials dels cinc continents i presidents de diferents associacions internacionals d'oci i gastronomia.

Club La Feria, de Xile, ha confirmat el premi al Club més Sostenible per "emprar 35 panells de generació fotovoltaica per a proveir la totalitat del seu consum energètic i reduir l'ús del plàstic fins a un 90%", mentre que el projecte espanyol Audiotec, que té un doble objectiu: atenuar el soroll de zones obertes com a terrasses i absorbir partícules nocives de l'atmosfera per a crea entorns amb confort acústic i alt nivell de qualitat de l'aire, ha rebut el guardó al Millor Projecte Innovador en l'Oci Nocturn de 2023. El productor i músic francès David Guetta ha estat reconegut amb el premi al Millor DJ de l'any, mentre que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han rebut el guardó a la Millor Acció Col·laborativa en Seguretat dins del sector d'oci nocturn, per l'acció conjunta duta a terme en el front marítim de la Barceloneta, la zona d'oci nocturn més concorreguda d'Europa.

La Fiesta Bresh ha rebut el premi en la categoria de Millor Esdeveniment de 2023, mentre que el de Millor Festival ha anat a parar a Tomorrowland, que cada any rep a al voltant de 400.000 persones. Des de la International Nightlife Association han destacat el caràcter "innovador, avantguardista i creatiu" de tots dos projectes.

El guardó a la Millor Acció de Protecció a Clients i Treballadors ha recaigut en el club Sutton Barcelona, gràcies a la seva "bona praxi en l'aplicació del protocol 'No Callem'", de l'Ajuntament de Barcelona, i per la implementació del protocol 'Ask For Angela', impulsat per la International Nightlife Association. El de Millor Grup Empresarial ha estat per a TAO Group, dels Estats Units, per oferir "experiències culinàries i d'entreteniment de primera qualitat, amb la innovació i la creativitat com a eixos centrals" i el Golden Moon Award a la Millor Artista Revelació ha estat per a la DJ holandesa Chelina Manuhutu, "una de les artistes més prometedores de l'escena mundial de la música underground".

Amb l'objectiu de donar a aquesta edició “un toc més barceloní", segons han explicat des de la International Nightlife Association, els guardons dels Golden Moon Awards d'enguany, dissenyats per l'escultor José Piñero, estan inspirats en l'obra del pintor i escultor Joan Miró. “Tal com Miró va capturar el seu propi univers i el dictat de la seva imaginació en la seva obra, nostres Golden Moon Awards capturen l'esperit innovador i la diversitat de l'oci nocturn de Barcelona", ha destacat Joaquim Boadas, secretari general de Fecasarm, Spain Nightlife i de l'Associació Internacional d'Oci Nocturn ha continuat explicant el dirigent patronal.

Amb aquesta gran gala internacional de premis i la celebració del lliurament de les estrelles de la Guia Michelin a Barcelona, la Ciutat Comtal es posiciona com el bressol de l'oci i de la gastronomia en el món.

Premis a l'excel·lència del sector d'oci nocturn

La llista de 'The World’s 100 Best Clubs' 2023 s'ha seleccionat entre un total de 373 locals nominats, de 65 països diferents. El vot popular en línia ha representat el 50% de la votació final, mentre que l'altre 50% ha estat determinat per un jurat compost per experts del sector que han avaluat l'evolució dels locals durant aquest any, sobre la base de criteris com la programació musical, seguretat, acústica i qualitat del seu servei, entre altres factors.

La 9a Edició del Congrés Internacional d'Oci Nocturn, la 4a Edició del Congrés Nacional d'Oci Nocturn i la Gala dels Golden Moon Awards han estat organitzades per la International Nightlife Association, en col·laboració amb el Ministeri de Turisme, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consell Insular d'Eivissa, Asobares Colòmbia, Appleton University, Gremi de Restauració de Barcelona, Bye bye Plastic Foundation, Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, la World Association of Xefs Societies i l'Ajuntament de La Nucia.

Aquestes trobades internacionals compten amb el patrocini de: SGAE, AGEDI-AIE, BMAT, Preventia, Bacardí, Monster, Brutus, Caryosa, Avalua, Where You At Ltd., Igualia, Geseme, Bull Group Seguretat, Grup Of Course, Audiotec, Das Àudio, Koi no Yokan, Linkers i Hosteleo.