Prestomedia ha presentat aquest dilluns l'estudi 'Una visió espanyola de la UE: 2024-2029', un informe dirigit per l'exambaixador Javier Elorza, que aborda el futur immediat i a mitjà termini de la Unió Europea des de la perspectiva espanyola. Destacats experts, com Francisco Fonseca, Miguel Arias Cañete i María Luisa Humanes, han contribuït a aquesta anàlisi multidisciplinària que busca enfortir la posició d'Espanya davant dels desafiaments estratègics de la nova legislatura europea.

La fundació Ortega Marañón de Madrid ha acollit aquest dilluns la presentació de l'estudi Una visió espanyola de la Unió Europea: 2024-2029, un informe que aborda el futur immediat ia mitjà termini de la Unió Europea des d'una perspectiva espanyola. El text es planteja com una contribució valuosa al debat europeu, i subratlla la importància de la maduresa d'Espanya com a estat membre durant les últimes quatre dècades. Sota la direcció de l'ambaixador Javier Elorza i amb la contribució d'experts com ara Francisco Fonseca o Miguel Arias Cañete, o María Luisa Humanes, l'equip redactor multidisciplinari aborda aspectes tècnics, grans temes i prospectives en tres parts.

Yago González, CEO de Prestomèdia, ha explicat que amb la ferma determinació de contribuir al desenvolupament d'idees per fer "més i millor Europa", Prestomedia va posar en marxa "Objectiu Europa", un grup de pensament que compta amb la participació d'experts coneixedors de la realitat europea, abastant diverses edats i visions polítiques establertes per tal de generar accions que enforteixin el projecte europeu i assessorar els mitjans del Grup.

En el marc de les pròximes eleccions europees, el grup va identificar la necessitat d'elaborar un estudi on es recollissin, la visió espanyola del futur d'Europa, com pot moure Espanya els seus actius per veure com es duu a terme l'ampliació de la Unió Europea i la necessària reforma dels tractats per possibilitar aquestes incorporacions.

Jesús González, director de Canal Europa i Aquí Europa, ha destacat que es tracta d'un estudi que no parla de les prioritats espanyoles, "que no diu què necessitem de la Unió Europea sinó que parla d'una visió espanyola que jo crec que ja amb quaranta anys d'antiguitat tenim drets per poder parlar de missió espanyola".

L'estudi compta amb tres parts. La primera, dedicada a les polítiques claus de la governança constitucional. Una segona on es tracten, mitjançant aportacions d'experts, els grans temes que ocupen i que s'emmarquen dins de la governança institucional, la governança energètica i la governança econòmica: energia i pacte verd europeu, la cohesió territorial i social, digitalització, geopolítica, seguretat i defensa, valors, drets i democràcia, sanitat global i turisme. I una tercera part de prospectiva. Tancant amb un resum executiu.

L'estudi, dirigit per l'exambaixador Javier Elorza, busca quina ha de ser la posició espanyola davant dels objectius estratègics que es plantegen a la nova legislatura i traslladar aquestes idees a les Institucions.

Elorza ha reconegut que "no és una tasca fàcil contemplar el futur i endevinar com serà una partida amb molts jugadors i molts interessos".

Per la seva banda, Miguel Arias Cañete, excomissari de la Comissió Europea, ha emfatitzat la dificultat dels pròxims anys i la necessitat de tenir objectius clars. En aquest sentit, ha destacat l'anàlisi "pragmàtica i valenta" de l'ambaixador Elorza, "algú acostumat a enfrontar grans desafiaments i treballar incansablement per superar-los". L'excomissari ha subratllat la importància d'un objectiu recurrent a l'estudi: assegurar que Espanya tingui possibilitats de minoria de bloqueig a la Unió Europea. Emfatitzant que aquest desafiament garantiria una posició sòlida per a Espanya, permetent influir en els grans esdeveniments de l'ampliació i en les futures polítiques de la Unió Europea.

El vicepresident del Consell d'Europa, Antonio Gutiérrez Limones, també ha participat en la presentació assenyalant que a l'escenari mundial actual "violent, complex i ple d'incerteses, si la Unió Europea vol jugar a ser un actor global els anys entrants, la seva millor carta de presentació no pot ser sinó valors compartits de la democràcia, l'Estat de dret i els drets humans". Ha destacat l'aportació espanyola a la Unió Europea des de la seva adhesió, assegurant que ha beneficiat Europa però també Espanya. En aquest sentit, ha afirmat que "estem obligats a liderar el procés de reforma que es duran a terme en els propers anys a la Unió Europea i alhora també obligats a fer-ho acompanyats de la veu i també de la posició de la comunitat iberoamericana , perquè és la regió mundial més eurocompatible".

Aquest Informe analitza el procés de reflexió sobre el futur d'Europa que ha tingut lloc aquests darrers anys i recull les condicions que considerem importants per a Espanya i que s'han de donar necessàriament per reformar els Tractats, sempre a favor d'una integració més gran i de més Europa i, alhora i sense col·lisió amb la defensa els interessos espanyols.