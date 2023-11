Israel i Hamàs han acordat allargar un dia més la treva a Gaza per continuar amb l'alliberament d'ostatges i presoners. Així ho ha confirmat l'exèrcit israelià segons informacions recollides per mitjans locals, després que el grup terrorista enviés a Tel-Aviv un darrer grup de dones i nens d'acord amb les condicions del pacte. L'entesa entre les parts -amb la mediació de països com Qatar, Egipte o els Estats Units- s'ha assolit pocs minuts abans de les set del matí d'aquest dijous, moment en què expirava l'acord.