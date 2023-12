Pedro Sánchez ha desplegat aquest dijous una tesi molt similar a la que fa servir Vox per atacar el PP. Si no hagués estat pel partit d'extrema dreta, ha assegurat el president del Govern, Alberto Núñez Feijóo no hauria tingut cap problema a l'hora d'aprovar una llei d'amnistia del 'procés' com la impulsada pel PSOE per aconseguir el suport d'ERC i Junts per Catalunya a la investidura.

"Si el PP no hagués depès dels vots de Vox, i només del nacionalisme perifèric, hauria aprovat la llei d'amnistia", ha assenyalat Sánchez en una entrevista a Antena 3, coincidint en part amb el missatge habitual de la formació que lidera Santiago Abascal, qui es presenta com la barrera que impedeix que els populars apliquin mesures semblants a les dels socialistes. Els precedents d'Aznar El cap de l'Executiu ha fet servir José María Aznar per justificar les seves paraules. Aznar, ha recordat, va pactar amb CiU i amb el PNB, va negociar a Suïssa amb ETA i va aprovar 1.400 indults en un sol dia. Sánchez no té cap dubte que Feijóo hauria seguit un camí similar si n'hagués tingut prou amb els partits independentistes i nacionalistes per arribar a la Moncloa. "L'amnistia encarna perfectament els valors de la Constitució. Fa 45 anys es va exercir el perdó i la generositat. Entenc que hi hagi ciutadans amb dubtes, però gràcies a aquestes excepcions a la norma la nostra democràcia va tirar endavant fa 45 anys i ara podem fer que a Catalunya es garanteixi una convivència equiparable a la dels altres territoris", ha assenyalat el president del Govern, que ha reiterat que vol reunir-se amb Feijóo abans de cap d'any per abordar la reforma del finançament autonòmic i la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el mandat del qual fa cinc anys que està caducat a causa, ha dit, del lawfare del PP.