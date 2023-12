El líder de Vox, Santiago Abascal, ha augurat que hi haurà un moment en què el poble voldrà "penjar dels peus" el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En una entrevista al diari Clarín, Abascal ha afegit que Sánchez "no té escrúpols ni principis".

"Jo tinc uns límits morals. Jo tinc uns principis. No puc vendre'ls. Sánchez no en té cap. Pot trepitjar les lleis, pot fer qualsevol cosa, pot posar en risc la unitat nacional. Això li dona una avantatge competitiva", ha afegit al rotatiu argentí.

El líder de Vox ha assistit a la presa de possessió de Javier Milei com president d'Argentina.

Reacció del PSOE

La vicepresidenta primera del govern espanyol i futura presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Nadia Calviño, ha afirmat en una entrevista a Onda Cero que està "preocupada" per les declaracions d'Abascal a Argentina dient que "arribarà un moment que la gent voldrà penjar pels peus Pedro Sánchez", i per les "actituds d'odi" i "insults" del PP vers el president espanyol, perquè "quan un encén la metxa no se sap on acabarà i veig molta irresponsabilitat tant en Vox com al PP".

Calviño ha fet una lectura positiva vers la "bona salut" de l'economia espanyola, i ha apuntat que se sent "orgullosa" de la "feina ben feta" a l'executiu espanyol.

Pel que fa al retorn de les regles fiscals al 2024, ha assegurat que l'Estat està "molt a prop d'arribar a un acord" amb Europa "canviar" aquestes regles fiscals a Europa, que "és molt important que estiguin adaptades a la realitat post-pandèmia".

"Hem de tenir regles que garanteixin a disciplina fiscal, però que permetin seguir fent les inversions públiques necessàries". En tot cas ha afirmat que Espanya "compleix les regles ara i complirà en el futur" perquè té una actitud "responsable".

Defensa l'amnistia

La vicepresidenta també ha defensat l'amnistia com una eina que ajudarà a la recuperació de la convivència a l'Estat. Segons Calviño, a vegades "el que un pot sentir potser no es correspon amb el que és millor per al país", perquè "en els últims cinc anys hem aconseguit canviar completament a convivència a Catalunya" i "tots els passos que es puguin donar en aquesta direcció seran bons". "El camí és aquest, jo ho tinc clar".

"Quan un té responsabilitats de govern ha d'estar per sobre el que li demana el cos i adoptar decisions bones per al país, i a vegades un ha de fer coses que no venen de gust", ha dit, perquè "no hem de deixar d'encarrilar una agenda que és bona per al país per un sentiment o l'altre" i "crec que la majoria dels ciutadans veuen que la situació és molt millor que fa cinc anys".