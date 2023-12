En cap dels dos telèfons obtenim resposta. Ni en el de la seu de Madrid, ni en el de la seu de Barcelona. El Periódico de España, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona, s'ha posat en contacte amb les dues sucursals a Espanya de la Federació Internacional de Ioga Atman, però, encara que la línia continua operativa, ningú contesta.

El passat 28 de novembre, una batuda de la policia francesa a París acabava amb la detenció de 41 persones. Entre elles, el cap. ‘El mestre’. Un romanès de 71 anys anomenat Grigorian Bivolaru. És el guru d'una secta que, sota l'aparença d'una escola internacional de ioga, amagava una fosca història de prostitució, segrestos i tràfic d'éssers humans. I té repartides sucursals per tot el món. També per Espanya.

Un total de 175 agents van intervenir simultàniament a París, Seine-et-Marne, Val-de-Marne i Alps Marítims, per desmantellar la denominada Federació Internacional de Ioga Atman. Una presumpta escola de ioga tàntric que, presumptament, explotava dones. Amb un discurs que barrejava espiritualitat i sexe, reclutava dones joves i després les obligava, entre altres coses, a mantenir relacions sexuals no consentides.

Des de prostitució a participació en pel·lícules pornogràfiques. El guru Grigorian Bivolaru va fundar la secta sota el nom de MISA (Moviment per a la Integració Espiritual en l'Absolut). Deia abordar la sexualitat des d'un enfocament allunyat del tabú. Però en realitat les obligava a posar nues, a lliurar-los grans quantitats de diners i a mantenir relacions sexuals no desitjades amb ‘El mestre’.

"Es van emportar el meu telèfon"

“Tan aviat com arribes, et fan fotos i vídeos despullada”, explicava una de les víctimes al mitjà francès RFI. El guru captava les dones per tota Europa i després les traslladava a les seves seus de França, Alemanya o Romania, per iniciar-les en les pràctiques de la secta. En un principi les portaven a uns campaments que tenien lloc en algunes de les seus de Ioga Atman. Però, sovint, les segrestaven i els treien les seves pertinences.

"Van registrar la meva bossa i es van emportar el meu passaport, les meves targetes de crèdit i el meu telèfon, que van embolicar en paper d'alumini. També vaig haver de signar nombrosos documents que garantien que no havia estat violada ni objecte de tràfic", explicava una altra de les afectades a la mateixa publicació francesa.

Aquest era el modus operandi de la secta, que mantenia les víctimes segrestades en diferents immobles de la capital francesa. Quan la policia gal·la va completar l'operació, va trobar 26 persones amuntegades i en condicions infrahumanes en diversos d'aquests habitatges. Una pràctica que va ser denunciada el 2022 i que ha conclòs amb la macrooperació i l'empresonament del guru. S'enfronta a 30 anys de presó.

Fugida a Suècia

No és la primera ocasió que succeeix: la policia va escometre una operació contra Bivolaru i els seus sequaços per primera vegada el 2004. En aquells dies, la policia romanesa va irrompre en 18 immobles de Bucarest per desmantellar l'organització. Allà, Grieg (com és conegut Bivolaru entre els seus fidels) va ser acusat d'abús sexual a una menor d'edat. Després d'aconseguir la llibertat provisional, va fugir a Suècia, on va aconsegir l'asil polític al·legant raons de persecució per motius ideològics.

L'expert en sectes Luis Santamaría, membre de la Xarxa Iberoamericana de l'Estudi de Sectes, RIES, va explicar en una ponència que “en la seva absència, els tribunals romanesos continuen processant-lo, i finalment la Cort de Cassació el condemna el 2013 a sis anys de presó per l'acusació d'abús sexual. Per això, l'Estat romanès emet posteriorment una ordre de detenció, de manera que el gener de 2016 l'Europol publica la seva fitxa en la pàgina web de delinqüents més buscats al continent, i al mes següent és detingut a París, des d'on se l'extradeix a Romania. Allà continua empresonat actualment”.

Segons informa el Cesnur (Centre per a Estudis de les Noves Religions), la secta és present en més d'una vintena de països, sobretot a Europa, encara que també amb centres en diversos països d'Amèrica Llatina, als Estats Units i a Sud-àfrica. Comptaria amb “prop de 20.000 practicants i un miler de membres a temps complet que viuen en comunitat”, encara que alguns documents donen la xifra de 35.000.

Barcelona i Madrid

També és present a Espanya. Es parla de tres centres: Barcelona, Madrid i Saragossa. Encara que aquest últim no es troba documentat en la pàgina web de la Federació Internacional Ioga Atman. Tan sols consten les sucursals de Madrid i Barcelona. La primera té com a nom Ananda Ioga. La seva pàgina web ja està tancada i ningú contesta al telèfon.

La segona porta com a nom Esoteric Integral Ioga. La seva pàgina web continua oberta, però tampoc responen al telèfon ni als correus electrònics. Totes dues seus estan regentades, segons explica aquesta mateixa web, per dues ciutadanes romaneses: Elisana Craciun i Bochis Simona, respectivament.

Cal dir que hi ha altres centres de ioga que porten el mateix nom però no tenen res a veure amb aquesta organització. És el cas d'una escola de ioga de Múrcia que porta el nom d'Atman i amb la qual es va posar en contacte El Periódico de España. Els seus responsables, que no tenien ni idea de l'esdevingut, van aclarir que “vam fundar una escola de ioga amb aquest nom perquè ‘atman’ en sànscrit significa ‘ànima’. Però no tenim res a veure amb aquesta organització”.

Festivals eròtics

Luis Santamaría va explicar en una ponència que entre les pràctiques d'aquesta secta “destaca la gravació i comercialització de produccions que sobrepassen el gènere eròtic per passar al terreny del pornogràfic, amb algunes pel·lícules que han estat bastant difoses en els circuits comercials específics d'aquest gènere, com 'Ecstasy water' (que va arribar a guanyar un premi en el Festival de Cinema Eròtic de Barcelona de 2003) i 'The Magic Passage'”.

“En elles s'han gravat algunes de les pràctiques sexuals de caràcter espiritual que s'aprenen en el grup, com la “prova secreta” per a les dones, que no és una altra que aconseguir, mitjançant la masturbació, l'“orgasme urinari”. Alguns actes organitzats per MISA, com el certamen Miss Shakti en el festival anual d'agost a Costineşti, l'homenatge anual a Bivolaru pel seu aniversari i altres representacions teatrals que inclouen sempre el nu, haurien servit com a introducció o, directament, com a continguts per a aquestes produccions audiovisuals”, va explicar Santamaría en la seva ponència.