El Tribunal del Vaticà ha condemnat el cardenal Giovanni Angelo Becciu a cinc anys i mig de presó i li ha prohibit exercir càrrecs públics perpètuament per malversació. La sentència és fruit d'una investigació per presumpte blanqueig de capitals, frau, extorsió i abús de poder arran d'una operació immobiliària a Londres per valor de 200,5 milions de dòlars que es va finançar amb fons de l'Església. La condemna també inclou una multa de 8.000 euros i és la primera que recau sobre un purpurat.