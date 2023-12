La consellera de Territori, Ester Capella, insta el PSC a votar aquest dimecres amb el Govern a favor del decret de regulació dels habitatges d’ús turístic (HUT) al Parlament. “Com li explicarà el senyor Illa a l’alcalde de Barcelona que no dona suport a un decret que regula els HUT i li dona cobertura legal després que un tribunal, de cop i volta, avalés que hi hagi el que jo crec que seran més de 900 habitatges nous d’ús turístic a la ciutat?”, pregunta Capella en una entrevista amb l’ACN. Segons la consellera, la situació dels HUT és una “anomalia” i la seva manca de regulació està “pervertint” la llei del sòl, retirant habitatges del mercat residencial. “El dret a la propietat no és il·limitat, té una funció social”, diu la consellera.

A poques hores que el decret, que ha generat un fort rebuig per part del sector dels pisos turístics, arribi al Parlament, Capella defensa la necessitat d’una regulació global a tota Catalunya. Fins ara, explica la consellera, “cada ajuntament ha fet el que ha pogut”, i la normativa ha estat “feble”, amb “debilitats jurídiques importants”, com la demostrada per la recent sentència d’un tribunal a Barcelona que obliga a acceptar centenars de nous habitatges d’ús turístic.

Capella assegura que els més de 100.000 habitatges d’ús turístic que hi ha a Catalunya tenen una “afectació” sobre l’habitatge permanent, especialment en determinades zones on provoquen un “desarrelament” i trenquen la “cohesió social”.

Segons la consellera, el seu decret, que limita a un màxim d’un pis turístic cada 100 habitants, pretén evitar que se segueixi “pervertint” la funció principal de l’habitatge i la llei del sòl. Aquest tipus de pisos, recorda, s’utilitzen “de forma esporàdica” tot i estar en terreny residencial -i no hoteler-, i en alguns casos generen “tensions” als municipis.

Capella nega que els pisos turístics siguin els únics responsables de la manca d’habitatge, però sí que considera que són un factor. “Mentre no han estat regulats, han obtingut ‘X’ beneficis i és evident que s’han destinat a ús turístic i no residencial”, assegura la consellera. “No els responsabilitzo a ells, però són una circumstància més” que explica la manca d’habitatge, diu la consellera.

Nega les xifres d’afectació de la patronal del sector

La responsable de Territori rebutja les xifres d’impacte econòmic i d’ocupació plantejades per les patronals Federatur i Apartur, així com pels ajuntaments d’alguns municipis costaners si s’acaba aplicant el decret. “No surten els números”, afirma Capella, considerant també una exageració que s’avisi que la regulació dels HUT pot posar en perill grans esdeveniments com el Mobile World Congress o l’ISE.

Capella també carrega contra l’informe de l’Autoritat de la Competència (ACCO) que veu desproporcionat el decret. La consellera remarca que "ningú" ha demanat a aquest organisme que es pronunciés i que "no és obligatori" que ho faci. En aquest sentit, lamenta que l'ACCO no hagi emès informes quan s'han vulnerat "drets fonamentals dels ciutadans" com per exemple en el sector bancari o de les asseguradores. "En aquests casos, no diu mai res. No són cridats a dir-ne alguna cosa i tampoc opinen", continua.

En tot cas, la consellera de Territori defensa que el seu decret en cap cas elimina els pisos turístics, sinó que regula el sector i, en concret, la figura de l’Habitatge d’Ús Turístic (HUT). “Ells parteixen de la premissa que el decret els fa desaparèixer, però no, el decret regula, endreça i, per tant, equilibra, garantint percentatges determinats en funció de la població i les circumstàncies”, assegura.

“Una situació de no-regulació deixa un camp lliure per a quantiosos beneficis i la regulació posa requisits i condicions”, insisteix Capella, que destaca que el Govern ha de fer “prevaldre l’interès general”.

“Nosaltres treballem per l’interès general, no per interessos particulars”, defensa Capella. “El dret a la propietat no és il·limitat, i té una funció social. Una cosa és obtenir beneficis i l’altra tenir la propietat com a actiu financer”, assenyala.

Capella reitera que no hi ha un “dret a l’especulació”, tot i reconèixer que els propietaris han de poder guanyar diners amb els seus immobles.