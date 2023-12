Una erupció volcànica es va iniciar dilluns a la nit al nord de Grindavik, a Islàndia, després de setmanes de sismes que van obligar a evacuar la població de la segona ciutat islandesa. Impressionants guèisers de lava fosa van seguir ahir il·luminant el cel islandès en el que és la quarta erupció en dos anys.

La zona afectada se situa a tres quilòmetres de Grindavik, una petita ciutat de 4.000 habitants que està evacuada des de l’11 de novembre després de declarar-se l’estat d’emergència a la regió per una acumulació important de magma. El fenomen natural, que durant el dia va anar perdent força, va generar imatges inèdites de raigs de lava de color taronja brillant escapant de la falla, envoltats de núvols de fum vermell contra el cel fosc del matí. La població, segons les autoritats, no està en perill.

L’Institut Meteorològic Islandès va confirmar que l’erupció «sembla estar disminuint». «El fet que l’activitat ja estigui disminuint no és un indici de la durada de l’erupció, sinó més aviat que s’està estabilitzant», va puntualitzar l’institut.

Tot i això, els geòlegs alerten que no s’ha d’abaixar la guàrdia, ja que es poden obrir noves esquerdes sense previ avís per les quals surti el magma acumulat.

La fissura té uns quatre quilòmetres de llargada, molt més que la darrera erupció de l’estiu. «Ara hem d’esperar per veure què ens deparen les forces de la naturalesa», va escriure el president islandès, Gudni Johannesson, a X, per afegir que protegir vides i infraestructures és la prioritat. De moment, no s’han produït afectacions al trànsit aeri. «De moment, no hi ha interrupcions a les arribades o sortides a l’aeroport de Keflavik», va assegurar l’operador de l’aeroport islandès Isavia a la seva pàgina web durant la nit. Totes les carreteres dels voltants de Grindavik estan tancades i romandran així durant els propers dies, va anunciar la policia a Facebook.

Atraccions turístiques

En els anys 2021 i 2022, així com el passat juliol, les erupcions volcàniques en una zona deshabitada dels voltants es van convertir en grans atraccions turístiques, amb gairebé 680.000 visitants, segons l’Oficina de Turisme d’Islàndia. El cap de protecció civil i gestió d’emergències del país, Vídir Reynisson, va advertir a la televisió pública local RUV que aquesta nova erupció «no és una erupció turística i cal observar-la des de molt lluny».