Prometien la cura de l'homosexualitat amb teràpies psicològiques, amb drogues i psicoactius, i ho feien en un poble de la província de Càceres. Segons relata la Policia Nacional després de la detenció el dissabte 16 de desembre d'un psicòleg i una dona, els dos arrestats efectuaven "pseudo psicoteràpies" basades en tècniques de manipulació coercitiva per a aconseguir sucumbir la voluntat dels adeptes i que posaven en risc la salut física i psíquica de les víctimes, "els qui en moltes ocasions abandonaven les teràpies mèdiques convencionals avalades per l'evidència científica, ocasionant un risc per a la seva salut a més d'un frau econòmic".

En aquest tractament, detalla la policia, els detinguts facilitaven estupefaccions i psicoactius amb l'objectiu d'induir a estats específics de consciència (marihuana o MDMA, i psicoactius com l'ayahuasca i peyote). A més, el psicòleg i la seva dona mantenien un discurs d'odi sobre l'homosexualitat i recalcaven que l'homosexualitat era una malaltia que es podia revertir. La seva curació consistia en l'abstinència i a mantenir relacions sexuals obligades amb la líder del grup. Per part seva, el psicòleg detingut avalava aquests fonaments i consentia les relacions sexuals amb la seva dona. Els detinguts portaven més de 20 anys realitzat aquestes activitats, durant els quals havien anat aconseguint nous adeptes, aglutinant a vegades a més de 50 persones a les quals aïllaven del seu entorn familiar, social i professional. Així, els obligaven a dedicar-se les funcions i directrius ordenades per la secta. Amb això, s'exercia un control total sobre les víctimes fins a aconseguir que no tinguessin capacitat de discernir en quin lloc residir, quins estudis cursar i amb qui contreure matrimoni. A més, les demandes econòmiques per part dels detinguts eren constants, sense rebre a canvi cap mena de factura ni justificant de pagament, "enriquint-se a través de pràctiques presumptament il·legals". A causa de tot això, les víctimes presenten trastorns psicològics propis de la pertinença a sectes i al sotmetiment a tècniques de persuasió coercitiva. Als dos detinguts se'ls acusa de participació en delictes contra la salut pública, lesions psicològiques, contra la llibertat sexual, contra la integritat moral, intrusisme professional, associació il·lícita i blanqueig de capitals, entre altres L'operació ha estat a càrrec de la Policia Nacional i funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. A més de les detencions s'han practicat dos registres, un en el domicili dels detinguts, una finca en un municipi de Càceres, i un altre en un local a Madrid, on realitzaven teràpies un dia a la setmana. Gràcies a aquestes actuacions, es van intervenir 100.000 euros en efectiu, substàncies estupefaents, a més de material informàtic i documental d'interès per a la recerca.