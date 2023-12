El rei Felip VI ha apel·lat a la "responsabilitat" de les institucions de l'Estat i els ha demanat que se situïn "en el lloc que constitucionalment els correspon". Ho ha fet durant el discurs de Nadal pronunciat aquest diumenge al vespre, en què ha instat les administracions a treballar "sempre" pels "interessos generals de tots els espanyols amb lleialtat a la Constitució". El monarca ha lloat la carta magna espanyola i ha avisat que sense ella "no hi ha ni democràcia ni convivència possibles": "Fora de la Constitució no hi ha una Espanya en pau i llibertat". Durant la seva intervenció també ha emplaçat a defugir el "germen de la discòrdia": "És un deure moral".

La crida del rei a la responsabilitat de les institucions arriba en ple debat sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), caducat des de fa cinc anys, i que ha acabat amb un acord entre el govern espanyol i el PP per demanar la mediació de la Unió Europea. També es produeix enmig de la tramitació al Congrés dels Diputats de la llei d'amnistia pactada entre el PSOE i els partits independentistes a canvi d'investir Pedro Sánchez president del govern estatal.

Felip VI ha demanat que cada institució actuï "en l'exercici de les seves pròpies competències" i busqui el seu "prestigi". "Hem de vetllar sempre pel bon nom, la dignitat i el respecte al nostre país", ha afegit, i ha lloat la "unitat" com "la clau" per resoldre els problemes.

El monarca ha admès que l'estat espanyol té problemes d'accés a l'habitatge i violència masclista, però ha volgut centrar el discurs a lloar la Constitució, que enguany ha complert 45 anys, i que ha reivindicat com a eina per "superar la divisió". "Per això, evitar que el germen de la discòrdia mai s'instal·li entre nosaltres és un deure moral que tenim tots. Perquè no ens ho podem permetre", ha argumentat.

La carta magna, ha assegurat també, garanteix el model de vida actual i permet "expressar-se lliurement, rebre una educació, tenir una feina o protegir-se de malalties", així com "accedir a un habitatge, comptar amb ajuda social o disposar d'un retir digne". Així, l'ha exalçat com a "instrument i garantia imprescindible" per a l'estabilitat, la confiança i la certesa.

"A Espanya tot ciutadà té dret a pensar, a expressar-se i defensar les seves idees amb llibertat i respecte als altres, però la democràcia també requereix d'uns consensos bàsics i amplis sobre els principis que hem compartit i que ens uneixen des de fa diverses generacions", ha alertat, i ha situat la Constitució com a "pacte col·lectiu de tots i entre tots per a un propòsit compartit". És per això que ha demanat que se'n conservi "la seva identitat, el que la defineix i el que significa".