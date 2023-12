Tres fòssils d'ous de dinosaure han estat descoberts a la Xina, la qual cosa ofereix evidència per a l'estudi dels processos de posada d'ous de dinosaure i el paleoambient. Aquests fòssils d'ou de dinosaure cristal·litzats s'han trobat en un niu que contenia 31 fòssils d'ous de dinosaure a la muntanya Qinglong, pertanyent a la ciutat de Shiyan, durant el procés de restauració de fòssils d'ous de dinosaure.

Els tres estan ben conservats, amb les peles d'ou i el mineral cristal·lí intern intactes, segons ha dit Zhao Bi, un acadèmic de l'Institut de Geociències de Hubei, qui ha afegit que pensen que cap està esquerdat ni fet eclosió.

A diferència dels ous de dinosaure fossilitzats normals, aquests cristal·litzats són rars en el món degut a les dures condicions ambientals que s'han de donar perquè això ocorri. De fet, aquesta és la primera vegada que troben ous de dinosaure cristal·litzats a la província d'Hubei.