“Puffff. Vam posar l'anunci i ens van contactar per correu com 3.000 persones, van trucar unes 200 i unes 60 van venir al poble a conèixer i a veure el bar”. Pedro del Olmo és l'alcalde d'Irueste, un petit poble de l'Alcarria de 81 habitants que busca amb afany algú que doni relleu al bar del poble. Hi ha qui diu que un poble es mor una mica més [o bastant més] si es tanca el bar. “L'única vida social que es fa passa pel bar, això és així”, diu a El Periódico de España, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona, l'alcalde, que després de deixar el negoci els anteriors arrendadors per malaltia, va llançar una campanya per buscar substituts fa tres setmanes.

Les condicions no poden ser millors. Ofereixen gratis un habitatge, de 68 metres quadrats i de propietat també municipal, a més d'ajuda amb les despeses de bar. Es cobra de lloguer pel negoci 10 euros al mes -"per posar alguna cosa"-, i l'inquilí només paga el 30% de la factura de la llum. “La calefacció, que és de gasoil, la posa l'Ajuntament”.

Després d'un dur procés de selecció, tenien ja a una parella disposada a entrar a l'inici d'any, però a última hora es va torçar la cosa. “Eren una parella de Madrid. Fa una setmana ens van dir que no venien. Els havíem dit que per a principis d'any anàvem a fer un gancho de caça i que calia preparar menjar per a tothom. Devien ser animalistes, o no sé jo...”.

Ara, continuen "donant-li voltes" als escollits per no errar una altra vegada i mentrestant obren el bar els mateixos veïns d'aquest poble del sud de Guadalajara. “L'obrim de vuit a deu de la nit i els caps de setmana a la una de la tarda o així”, relata Olmo, que considera el bar “fonamental” per a la convivència dels veïns, perquè continuï havent-hi vida al poble. “El fet de reunir-nos, de veure'ns pel carrer, i dir, ‘què fas?’, perquè anem al bar”, expressa.

Habitatge gratis

Molts són els pobles de l'Espanya buidada que tenen anuncis similars. S'ofereixen habitatge gratis a qui vulgui fer-se càrrec del bar. Recentment, l'Ajuntament d'Hontanar, a Toledo, anunciava que oferia habitatge sense càrrecs a qui gestionés l'únic bar.

L'establiment fa de centre de dia, ja que també porta menjar a domicili als ancians amb problemes de mobilitat, per la qual cosa treball no faltarà a la cuina malgrat tenir només 130 habitants. El poble compta, a més, amb cinc cases rurals, ja que està enclavat al Parc Nacional de Cabañeros, i el trànsit de turistes en cap de setmana, vacances i festius és constant.

"El bar és l'ànima del poble", raona Esther Cereza, alcaldessa de Montanuy, pertanyent a la comarca de Ribargorza, a Osca, que va treure a concurs el 2021 la gestió del bar i restaurant de Aneto, un dels pobles que gestiona el seu ajuntament i que compta només amb 17 habitants. L'alcaldessa és molt conscient de l'important que és en aquests pobles petits “posar en valor un local social que serveix de punt de trobada, per a reunir-se, per a jugar a les cartes”, sigui amb iniciativa privada o pública.

L'anunci, publicat a la premsa d'Aragó, oferia facilitats en la gestió i recalcava, de cara a trobar famílies amb fills, que els nens a partir de dos anys podien estar escolaritzats a la comarca, a més que comptaven amb centre de salut. L'alcaldessa recorda que en altres pobles de la seva gestió, com a Castanesa, també a la vall de Baliera, la iniciativa privada ha obert un restaurant, però en uns altres són immobles municipals i cal fer contractes de gestió per a portar-los.

“Quan no el tenen els veïns [el bar] ho noten, el costum d'anar a jugar a les cartes o prendre cafè és una activitat de dinamització que es trobava a faltar”, explica Cereza sobre el tancament del Bar de Aneto per jubilació. L'alcaldessa afegeix que els lloguers que es cobraven per atreure gent eren “simbòlics”. “L'important és que estigui l'activitat. El bar és el que més vida dona a un poble”, recalca l'alcaldessa, que demana si us plau que no continuï contactant la gent amb el Consistori per gestionar el bar, ja que, malgrat que hi ha algú portant-lo des de fa un any, "tots els dies ens arriben trucades preguntant".

Que el bar es mantingui obert i que pugui haver-hi cases disponibles per a l'arribada de nous habitants, són dos instruments fonamentals per fixar població i que no continuï la diàspora cap a grans o mitjanes ciutats. Segons un informe del portal immobiliari Fotocasa, "tres de cada quatre municipis espanyols han perdut població en l'última dècada i el 40% dels pobles pateixen risc de despoblació".

Un altre poble que en els últims temps ha ofert facilitats de tota mena per a trobar nous gestors per al restaurant ha estat Jasca, a Osca, una localitat d'uns 100 habitants. Però no tan sols es busquen nous pobladors que vulguin ser hostalers, sinó que s'ofereixen carreres professionals en altres oficis. A Monleras, a Salamanca, per exemple, s'oferia habitatge a qui volgués portar el forn de llenya del municipi. En Griegos (200 habitants), a Terol, per part seva, es donava la possibilitat d'exercir diversos treballs i tenir accés a habitatge per a qui volgués mudar-se amb nens en edat escolar.