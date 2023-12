El Govern de coalició aprovarà aquest dimecres, a l'últim Consell de Ministres de l'any, la pròrroga parcial de l'escut social. Els equips negociadors del PSOE i Sumar segueixen immersos en converses sobre quines mesures s'han de prorrogar, entre elles la rebaixa de l'IVA de l'electricitat. Fonts de l'equip de Yolanda Díaz han apuntat aquest dimarts que hi ha hagut discrepàncies amb els seus socis en alguns assumptes i exigeixen més ambició als socialistes. Mentrestant, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja fa dies que apunta a la necessitat d'anar reduint els incentius, aferrant-se les recomanacions de la Unió Europea.

Serà el mateix Pedro Sánchez, a la tradicional roda de premsa que ofereixen els presidents al final de cada any, qui a compte de les mesures que finalment s'aprovin per combatre els efectes de la inflació, la crisi energètica i la guerra d'Ucraïna. De moment, la vista està posada en la negociació al voltant de les rebaixes a l'impost especial sobre l'electricitat i a l'IVA. El que sí que inclourà, com va anunciar Sánchez, és el transport gratis per a menors i aturats i la pròrroga de la rebaixa de l'IVA d'aliments.

Fonts de Sumar han explicat aquest dimarts que “el gruix de les mesures vigents seran previsiblement prorrogades”. En aquest sentit, apunten a les ajudes públiques a l'àmbit laboral, la impossibilitat de suspendre els subministraments bàsics, l'ampliació dels descomptes corresponents al Bo Social Elèctric o la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Aquesta darrera mesura també l'ha reivindicat EH Bildu com a fruit de la seva negociació amb el PSOE.

Els dubtes i els frecs

El dubte és aquest paquet social, el vuitè des que va esclatar la pandèmia, inclourà la pròrroga de l'IVA de l'electricitat. Sumar està pressionant les negociacions dins del Govern per mantenir-lo. Tot i això, la part socialista s'ha mostrat més favorable a anar eliminant algunes ajudes. "La Unió Europea ha anat aconsellant retirar mesures d'estímul", va explicar Montero fa poc més de 10 dies en una roda de premsa celebrada a Sevilla. Un exemple és la supressió de la subvenció al combustible per als transportistes, la ramaderia i l'agricultura, segons van confirmar fonts de la Moncloa.

A més, l'entorn de la ministra de Treball ha apuntat dos temes de conflicte més. D'una banda, Sumar reclama que la gratuïtat del transport públic sigui per a tota la població i no només per als joves i aturats, com va prometre Sánchez a la seva investidura. També denuncien tenir topades amb el PSOE a costa dels impostos a la banca i a les energètiques, malgrat que en cap ocasió no han format part de l'escut social i es van tramitar fa un any de manera independent.

Les negociacions entre els dos sectors del Govern continuaran al llarg del dia i, com sol ser habitual, que es prolonguin durant tota la nit.