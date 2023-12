El Govern elimina les comissions per retirada d'efectiu en finestreta per a les persones grans i les persones amb discapacitat

El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de mesures dirigides a alleujar la càrrega financera dels ciutadans derivada de la guerra a Ucraïna i el conflicte recentment reactivat en la franja de Gaza. Entre elles, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat l'eliminació de les comissions per retirada d'efectiu en finestreta per a les persones grans i les persones amb discapacitat. Es tracta d'una mesura avançada per la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Comerç i Empresa, Nadia Calviño, fa una setmana quan es va reunir amb representants dels usuaris financers i del Banc d'Espanya. Sánchez també ha confirmat la pròrroga dels impostos a la banca i a les companyies energètiques per almenys un any, si bé en l'últim cas s'introduiran una sèrie de deduccions vinculades a projectes de descarbonització.

L'eliminació de les comissions per retirada d'efectiu en finestreta s'alinea amb el protocol subscrit el febrer de 2022 per a garantir la inclusió financera de tots dos col·lectius. Des de llavors, han millorat els horaris d'atenció al públic, amb un 82,2% d'oficines amb horari ampliat, s'ha adaptat gairebé la totalitat del nombre de caixers adaptats i prop de 300.000 persones majors han rebut formació financera durant el primer semestre de l'exercici actual. Segons va explicar la ministra en el seu moment, es mantindrà el seguiment trimestral i la comunicació dels avanços per a incorporar les millores necessàries. Una altra mesura confirmada és la retirada de totes les comissions d'amortització anticipada de crèdits hipotecaris a tipus variable i la conversió a tipus fix, així com l'ampliació de la gratuïtat a les conversions de tipus variable a mixt. Dins de les opcions d'alleujament hipotecari disponibles es troba la congelació del tipus d'interès durant 12 mesos, l'extensió del termini d'amortització de fins a 7 anys i la manca de 2 anys per a famílies amb renda inferior a 25.200 euros, és a dir, tres vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples). El Govern estima que aquestes ajudes beneficiaran a unes 116.000 famílies més, un 21% més que la xifra de 549.000 hipotecats calculats a la primavera pel Banc d'Espanya. El Consell de Ministres també ha confirmat la pròrroga dels impostos temporals a la banca i a les companyies energètiques almenys durant un any més. El gravamen que afecta les entitats financeres es manté sense canvis, mentre que el de les energètiques tindrà algunes modificacions de cara al pròxim any. En concret, a partir de l'1 de gener s'introduiran mesures de deducció per a projectes vinculats a la descarbonització i el compromís de revisió d'una figura tributària que passarà a ser de caràcter permanent. D'aquesta manera, l'impost a la banca continuarà gravant al 4,8% els interessos i comissions de les entitats bancàries que facturin més de 800 milions d'euros en 2019. La taxa es liquida en 2023 i 2024 sobre els ingressos obtinguts en 2022 i en 2022 via comissions i només afecta l'activitat desenvolupada a Espanya. Entre els dos impostos, Hisenda va recaptar 2.908 milions d'euros en 2023, tan sols 100 milions per sota de la previsió del Govern.