Un dels punts que distanciava als membres del govern de coalició del PSOE i Sumar era la bonificació del transport públic. Els socialistes optaven per prorrogar la mesura, però només per a joves o aturats, mentre que els seus socis volien que es mantingués per a tots els ciutadans.

Al final, totes dues parts han acordat que es mantingui la gratuïtat per a tots els usuaris de Rodalies i Mitjana distància i la subvenció del transport amb metro i autobús, segons diverses fonts negociadores. En principi, la mesura es prorroga fins al 31 de desembre de 2024, és a dir, durant tot l'any que ve. Així s'estableix en el decret òmnibus que preveu aprovar avui al Consell de Ministres. El Reial decret llei prorrogarà durant sis mesos més algunes mesures de l'escut social, com la prohibició dels desnonaments a les persones vulnerables, pactada amb Bildu, o la rebaixa de l'IVA per als aliments i el transport gratis per a joves i aturats.

L'extensió d'aquestes mesures, sorgides arran de la pandèmia i la guerra Rússia-Ucraïna, s'han anat adaptant. Com va succeir la passada legislatura entre socialistes i Podem, la pugna en el si del Govern l'han liderat en aquesta ocasió la vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero per la part socialista; i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, com a líder de Sumar.

La bonificació del transport públic ja la va anunciar el president del Govern al Congrés. A més d'aplicar-ho a joves i aturats, Pedro Sánchez també va prometre en la seva investidura mantenir la bonificació generalitzada al transport públic durant el 2024.

L'escut social acordat per l'Executiu inclou també la pròrroga de la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables. En aquest punt, la mesura sorgeix d'un acord aconseguit entre el Govern i EH Bildu. La mesura s'estendrà fins el 2025. El pacte també inclou la prohibició dels talls de subministraments bàsics (llum, aigua i gas) i l'ampliació de la tarifa regulada TUR4 per a calderes comunitàries.