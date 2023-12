Carlos Cuerpo: els cinc reptes del successor de Calviño al capdavant del Ministeri d'Economia

El nou ministre d'Economia, Comerç i Empresa serà l'extremeny Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), fins ara secretari general del Tresor. Cuerpo substitueix a Nadia Calviño que abandona el seu lloc de vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Economia, Comerç i Empresa per a iniciar l'1 de gener de 2024 una nova etapa en l'exterior com a presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i deixa diversos fronts oberts al seu successor.

La nova vicepresidenta primera de l'Executiu serà María Jesús Montero que continua ocupant el càrrec de ministra d'Hisenda, però perd la responsabilitat de Funció Pública que l'assumeix José Luis Escrivá, ministre de Transformació Digital i Funció Pública.

Cos és llicenciat en Economia per la Universitat d'Extremadura en 2003, màster en Economia per la London School of Economics i doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid, va ingressar per oposició en el Cos de Tècnics Economistes de l'Estat, en 2008.

Des d'agost de 2021, ha estat secretari general del Tresor i Finançament Internacional, després si es fes càrrec durant any i mig de la Direcció General d'Anàlisi Macroeconòmica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Entre 2014 i 2020, va treballar per a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AiReF), primer com a subdirector general d'Endeutament Públic i posteriorment com a director de la Divisió d'Anàlisi Econòmica.

L'herència de Calviño està plagada de 'punts calents': l'entrada de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) en l'accionariat de Telefònica, la reducció del deute públic i del dèficit per a ajustar les xifres a les noves regles fiscals i la creació de l'Autoritat de Defensa del Client Financer. Però sens dubte, el principal repte és la gestió i, per tant, la canalització dels fons europeus. Aquests són els cinc desafiaments del nou ministre d'Economia, Carlos Cuerpo:

Fons Europeus

A escassos dies de finalitzar el 2023, el Govern va sol·licitar formalment a la Comissió Europea el quart desemborsament del Pla de Recuperació i Resiliència per valor de 10.021 milions d'euros, vinculat al compliment de 61 fites i objectius. Aquests fons europeus s'afegiran als 37.036 milions d'euros ja rebuts fins a la data, a càrrec del total de 77.000 milions d'euros en transferències europees assignades a Espanya, l'execució total de les quals ha de culminar en 2026.

Ara el repte està a gestionar els préstecs i crèdits que més endavant haurà de reemborsar: en 2024 està previst que arribin una mica més de 15.400 milions dels fins a 83.000 milions de préstecs europeus que seran gestionats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), el BEI i altres entitats públiques.

L'ICO serà el principal gestor: canalitzarà uns 40.000 milions en préstecs a través de cinc fons perquè empreses i pymes inverteixin en la transició ecològica i digital, reforcin la seva competitivitat i contribueixin a l'accés a nous mercats. Aquí apareixerà "la demanda de la indústria i dels sectors que teòricament s'anaven a veure més beneficiats pels fons europeus, però als quals a penes han arribat", apunta l'economista Javier Santacruz. Ara com ara, els fons europeus "no estan aportant al creixement l'1,5% que s'esperava", completa Andrés Pedraza, president de la Comissió Financera del Consell General d'Economistes.

Deute públic i dèficit

Després de tres anys de política expansiva marcada per la pandèmia, l'any 2024 dona la benvinguda a la reforma de les regles fiscals europees. Si bé la seva aplicació completa no es veurà fins a 2025, el nou any es contempla com un exercici de transició cap al model acordat pels Vint-i-set. A partir d'ara, el dèficit públic dels Estats membre hauran d'estar per sota del 3% del PIB i el deute no haurà de superar el límit del 60% del PIB. A aquestes referències s'afegeix una nova en l'àmbit del dèficit: el límit de l'1,5% del PIB per a aquells països que ja el tinguin per sota del 3%, però mantinguin el seu deute per sobre del 60% del PIB. Sobre la base d'aquestes xifres, els països seguiran una senda d'estabilitat individualitzada que es definirà a partir d'un sostre de despesa anual. Espanya va tancar 2022 amb un deute del 113% i un dèficit públic del 4,8% del PIB, un dels més alts de la UE, per la qual cosa haurà de presentar un pla d'ajust a quatre anys (o set si s'assumeixen determinats compromisos d'inversió) per a garantir la seva reducció.

Telefònica, la SEPI i els saudites

L'anunci del grup Saudi Telecom (STC), pertanyent en un 64% al fons sobirà saudita, d'entrar a Telefònica a principis de setembre va sacsejar el mercat espanyol de les telecomunicacions i va obrir el debat sobre l'entrada de l'Estat en empreses considerades estratègiques. Amb una inversió de 2.100 milions d'euros, STC es va convertir en el primer accionista de la signatura mitjançant la compra directa d'un 4,9% i la possibilitat d'accedir a un 5% més en forma de derivats.

El Govern ha contrarestat la incursió de l'Aràbia Saudita en Telefònica a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI): a mitjan desembre, el Consell de Ministres va acordar que la SEPI adquirís un 10% del capital de la multinacional espanyola per 2.000 milions d'euros. Així, l'Estat podrà conformar un nucli dur espanyol al costat dels altres dues grans inversions nacionals en Telefònica: CaixaBank i BBVA.

Creació de l'autoritat de defensa del client financer

Poc abans de retirar-se del càrrec, Calviño va reprendre la creació de l'Autoritat de Defensa del Client Financer que va quedar en l'oblit per la convocatòria de les eleccions generals del juliol passat. El text va ser aprovat pel Congrés el maig passat, i després d'haver estat sotmès a audiència pública, la intenció del ministeri d'Economia és posar en marxa la institució en 2024. És una de les fites obligatòries que el Govern haurà de complir davant la Comissió Europea com a pas previ per a rebre els 10.261 milions d'euros en subvencions i els 16.632 milions en préstecs del setè pagament dels fons europeus en el primer semestre de 2025.

Relacions amb la UE

Es tracta d'un any fonamental per a la Unió Europea per la convocatòria de les eleccions europees de cara a l'estiu de 2024, però els temes econòmics no es veuran alterats. El primer tema a tractar serà arribar a un acord sobre la revisió del marc financer pluriennal de la UE en el Consell per a finals d'any, només així es podrà ampliar algunes partides a principis del pròxim any a través d'un pressupost rectificatiu que haurà de proposar la Comissió Europea. Però hi ha més assumptes. En 2024 s'haurà de tractar "la reforma del mercat de les telecomunicacions, l'adequació del marc d'ajudes d'Estat i les regles de competència", entre altres qüestions, apunta Santacruz.

PRIMA: aconseguir la plena ocupació

Si bé l'anhelada plena ocupació efectiva pertany més a les responsabilitats del Ministeri de Treball i Economia Social, Calviño va subratllar en nombroses ocasions que aquest seria un dels principals objectius a aconseguir durant l'actual legislatura. No és gens fàcil assolir aquest valor que a Espanya hauria de situar-se entorn del 7%. Espanya manté la taxa d'atur més alta de la zona euro amb un 11,84% i també encapçala la llista europea de joves desocupats (27,8%), mentre que la mitjana de desocupació a la Unió Europea es va mantenir en el 6% a l'octubre i en el 6,5% en la zona euro. L'última vegada que es va obtenir la plena ocupació efectiva a Espanya va ser en 2007, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària.