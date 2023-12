Ibèria ha cancel·lat 444 vols durant els dies 5, 6, 7 i 8 de gener, que coincideixen amb la festivitat de Reis i el retorn de milers de persones als seus llocs de treball o de residència per la vaga convocada pels treballadors del servei de terra de la companyia. En total, uns 45.641 passatgers es veuran afectats per la suspensió dels seus vols, als qui la companyia ofereix el canvi de data del seu bitllet o el reemborsament de l'import pagat, segons informa en un comunicat.

Els sindicats CCOO i UGT -als quals s'ha sumat també el sindicat USO- han convocat quatre dies de vaga en el servei en terra d'Ibèria ('handling') en la qual demanen un pla de viabilitat que garanteixi el futur d'aquest negoci dins de l'aerolínia. La protesta es produeix després que Ibèria perdés el servei de terra en vuit dels principals aeroports del país.

Els 444 vols estan repartits en les tres principals marques de l'empresa a Espanya: 270 corresponen a Ibèria, 64 a Ibèria Express i 110 a Air Nostrum.

Ibèria té previst operar 836 vols durant el període, un 76% del total dels 1.106 programats. Entre els vols que preveu operar estan pràcticament tots els de llarg radi (inclosos els de LEVEL). De les 270 cancel·lacions que s'han produït, el 51% seran vols domèstics i el 49% vols europeus. Per part seva, Ibèria Express operarà el 88% dels seus vols i Air Nostrum el 72%.

Caos en els aeroports

Segons informa la companyia, els passatgers que tinguin reservats vols afectats per als dies 5, 6, 7 o 8 de gener poden sol·licitar des d'aquest divendres el canvi de data en el seu viatge o el reemborsament de l'import pagat pels bitllets. Aquells clients amb vols no afectats directament per la vaga podran canviar la data del viatge o sol·licitar un bo. Els canvis poden realitzar-se a través de la web d'Ibèria, de les agències de viatge en les quals s'hagi fet la compra o del Centre d'Atenció al Client de la companyia.

L'aerolínia adverteix, a més, a tots els passatgers que vagin a viatjar en aquestes dates facin el 'check-in' amb antelació a través de la seva pàgina web i que acudeixin amb més temps de l'habitual als aeroports "davant els previsibles problemes que es produiran en els aeroports amb motiu de la vaga".