Els sindicats UGT i CCOO han convocat vuit jornades de vaga a Iberia, en ple Nadal, en protesta perquè la companyia, diuen, no accepta la prestació del "autohandling" (servei en terra prestat per la pròpia companyia) en aquells aeroports en els quals va perdre el concurs convocat per Aena.

Fonts sindicals van dir aquest dimecres que les aturades es produirien els dies 29,30 i 31 de desembre i 1, 4, 5, 6 i 7 de gener, coincidint amb les dates crítiques de Cap d'Any i Reis. Iberia ha mostrat en una nota la seva "enorme decepció" davant la "irresponsable" convocatòria de vaga, "en plena negociació d'una solució viable per al handling". Segons sengles comunicats d'UGT i CCOO, després de diferents reunions amb Iberia i IAG (el grup al qual pertany la companyia espanyola juntament amb British Airways, Vueling, Aer Lingus i Level), el hòlding segueix sense acceptar la creació d'un "autohandling" que doni servei a totes les aerolínies del grup en els aeroports en els quals no va obtenir llicència. Iberia diu que els treballadors no perdran drets El passat 26 de setembre Aena va comunicar el resultat del concurs, que va deixar a Iberia fora del servei a tercers en alguns dels principals aeroports del país (Barcelona, Palma, Màlaga, Alacant, Gran Canària, Tenerife Sud, Eivissa i Bilbao), encara que va mantenir Madrid. Iberia recorda en la seva nota que va emprendre accions legals per a sol·licitar l'anul·lació del concurs i, en paral·lel, ha treballat "intensament" amb els sindicats per a trobar una solució. L'aerolínia afegeix que, en virtut del V Conveni del sector d'assistència en terra, la subrogació dels treballadors a les companyies guanyadores del concurs es realitzaria amb la garantia que tots ells conservaran íntegrament els seus drets, els seus conceptes laborals, salarials i extrasalarials, inclosos els bitllets d'avió dels quals van gaudint com a empleats d'Iberia. Assenyala també que és difícil realitzar "autohandling" en els aeroports en els quals va perdre la llicència, ja que suposaria "un greu perjudici per a la competitivitat de la companyia i de totes les aerolínies de IAG, amb el seu consegüent impacte econòmic, i amb la condemna insalvable a mitjà termini d'aquest negoci". Iberia ha explicat en aquest procés als sindicats que el "autohandling" i la subrogació parcial no és una solució viable perquè suposaria que romandrien en el grup les persones amb major antiguitat i, per tant, les de salaris més elevats. Això significa que els operadors adjudicataris del concurs comptarien amb el personal de menor cost salarial, per la qual cosa podrien oferir uns preus molt més competitius que els que es poden aconseguir mitjançant el "autohandling" i crearia una bretxa de competitivitat entre les principals aerolínies espanyoles i els operadors internacionals guanyadors del concurs. Iberia explica que mai ha fet "autohandling" en aquells aeroports en els quals opera, sinó que sempre ha optat per contractar els serveis de tercers.