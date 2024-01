Les autoritats japoneses han activat avui una alerta de tsunami advertint d'onades de fins a cinc metres en pràcticament tot el litoral occidental després d'un fort terratrèmol de 7,4 graus ocorregut a la prefectura d'Ishikawa, situada al centre de l'illa d'Honshu, la principal del país, davant de la costa del mar del Japó.

Les primeres onades, amb una altura d'1,20 metres aproximadament, ja han arribat a la ciutat de Wajima, uns 500 quilòmetres a l'oest de Tòquio al voltant de les 16.21 hora local (7.21 GMT), segons ha informat la cadena de radiotelevisió pública NHK, que va activar la programació d'emergència, amb els presentadors instant a crits a la població que s'allunyin de les costes i busquin recer en terreny elevat.

Les autoritats han advertit que a aquestes primeres onades els poden seguir unes altres de molta major altura. Altres localitats de les prefectures d'Ishikawa o Niigata ja han reportat pujades de la marea d'entre 540 i 80 centímetres.

El terratrèmol es va produir a la península de Noto, a la prefectura d'Ishikawa, a les 16:10 (7:10 GMT) a escassa profunditat i amb una intensitat de 7 a l'escalada japonesa tancada de 7 que se centra en la capacitat destructiva dels tremolors. Al voltant de les 16.40 (7.40 GMT) l'Agència Meteorològica del Japó (JMA) va notificar que s'havia produït una forta rèplica del tremolor a Ishikawa.

Onades de fins a cinc metres

La JMA ha activat l'alerta per a onades de fins a cinc metres d'alçada a la prefectura d'Ishikawa i per a onades de fins a tres metres per a les prefectures de Fukui, Toyama, Hyogo, Niigata i Yamagata, i també ha implementat una alerta general de tsunami per a tota la costa occidental de les illes de Honshu i Hokkaido i el nord de la illa de Kyushu.

Diverses localitats han informat de l'arribada d'onades al voltant d'un metre, encara que de moment no s'han reportat danys substancials a causa de l'aigua. D'altra banda, diverses imatges publicades a xarxes socials mostren cases destruïdes o talls de llum a causa dels terratrèmols a la prefectura d'Ishikawa.

L'empresa Tokyo Electric Power (TEPCO) va informar que està revisant l'estat de la seva central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, a la prefectura de Niigata, que és la més gran del món per capacitat de generació però que està desactivada des del 2011, quan un fort terratrèmol i tsunami van copejar el nord-est del país deixant més de 20.000 morts i deparant l'accident atòmic de Fukushima.

Para seguir en inglés la situación y las recomendaciones de las autoridades tras el terremoto que ha tenido lugar poco después de las 4 de la tardehttps://t.co/2sZahNyhU0 — 🇪🇸España en Japón 🇯🇵 (@EmbEspJapon) 1 de enero de 2024

Per part seva, el diari econòmic Nikkei ha informat que s'han suspès els serveis ferroviaris al nord-est del país i al centre i nord del litoral occidental.

Màxima precaució i evacuacions

Per la seva banda, el primer ministre nipó, Fumio Kishida, ha instat els ciutadans japonesos a guardar la màxima precaució davant les alertes per tsunamis i ha demanat a aquells que es trobin a les zones afectades que evacuin zones segures.

"Vull subratllar que els ciutadans han de tenir molta cura i instem les persones d'aquesta zones (afectades per les alertes de tsunami) que tractin d'evacuar", va dir Kishida en una compareixença davant dels mitjans.