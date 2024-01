El Ministeri de Sanitat, que encapçala Mónica García, traurà "pròximament" la regulació del cànnabis medicinal, després d'haver-se reunit amb l'equip de direcció de l'Agència Estatal de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que ha elaborat un esborrany d'Ordre Ministerial que "ja està en el Ministeri" per a regular l'ús del cànnabis amb finalitats medicinals, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri.

L'aprovació d'aquesta mesura es va arrossegant des de fa temps ja que el 27 de juny de 2022, amb Carolina Darias com a ministra de Sanitat, es va celebrar al Congrés dels Diputats una subcomissió per a l'estudi de la regularització del cànnabis amb finalitats terapèutiques, que va concloure amb un mandat a l'AEMPS perquè elaborés un informe amb un termini de sis mesos, que no s'han complert ja que ha estat ara, any i mig després, quan s'ha remès aquest esborrany al Ministeri.

"L'esborrany d'Ordre Ministerial estableix una regulació molt garantista, pensada perquè es vagi millorant des del marc d'evidència científica i tracte al cànnabis com a medicament. Abans de treure l'Ordre Ministerial mantindrem una ronda de reunions amb col·lectius que han treballat el tema -principalment l'Observatori del Cànnabis Medicinal-", han declarat fonts del Ministeri.

Des del Ministeri han assegurat que encara no se sap amb exactitud la data en la qual aquesta regulació tirarà endavant però que serà "en els pròxims mesos", després de parlar amb els col·lectius necessaris i fer les valoracions pertinents a l'esborrany de l'AEMPS.

Si s'aprova l'ús del cànnabis amb finalitats terapèutiques aquest tindrà uns certs requisits com que haurà de ser prescrit per metges especialistes i s'utilitzarà per a alleujar el dolor en unes certes malalties o patologies.

Aquesta mesura va d'acord amb el programa de Sumar per a la coalició de Govern en el qual es recolza una "regulació íntegra" del cànnabis i el model d'associacions cannàbiques basades en l'autoconsum i sense ànim de lucre, despenalitzant la producció i el consum propi. Quant al cànnabis amb finalitats medicinals, Sumar dona suport a la seva legalització, que està en tràmit per a ser aprovada aquest 2024.

Així mateix, el mes de maig el PNB va acusar el Govern de no haver complert amb els terminis dictats per a treure l'esborrany de l'AEMPS, al que el llavors ministre de Sanitat, José Miñones, va demanar disculpes i va assumir l'error, encara que va assenyalar que "no és una qüestió de mala fe ni d'aquest ministre ni per descomptat del Ministeri", sinó que la raó veritable "és un excés de zel". Així, es va comprometre a "poder portar el document abans que finalitzi aquest mes", que finalment ha estat portat al desembre amb la nova ministra.

"Continuo traslladant aquest compromís, continuem estudiant quina és la millor manera de garantir la seguretat dels pacients, que sigui eficaç el tractament amb base al cànnabis i aviat jo crec que podrem portar aquesta anàlisi que realitza l'AEMPS", va declarar l'exministre José Miñones.