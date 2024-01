Yolanda Díaz reactiva la maquinària per posar les bases del seu projecte polític i celebrar per fi l’assemblea fundacional de Sumar, que està anunciant-se des de l’estiu però que no acaba de convocar-se. Amb aquest objectiu, ha convocat un gran acte el 14 de gener a Madrid, on anunciarà l’equip promotor que dirigirà l’assemblea. Una cita on buscarà una imatge de solvència en plena precampanya de les eleccions gallegues i on s’espera que Marta Lois, la candidata, tingui un paper protagonista.

Díaz va registrar al maig Moviment Sumar, que llavors van titllar de "partit instrumental" i que ara va camí de convertir-se en una formació tradicional, amb documents, espais de decisió i un programa clar. "Afrontem el pròxim cicle amb l’ambició de revalidar el Govern de coalició i desplegar organitzativament Sumar com una formació política que serà clau", va assegurar el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, només un dia després de les generals del 23 de juliol.

Primer es va apuntar que se celebraria a la tornada de l’estiu, al setembre, després es va apuntar a tardor; la vicepresidenta gallega va posposar després la seva celebració a després de la formació del nou Govern, i el cert és que el nou any electoral ha sorprès Sumar sense haver posat els fonaments del seu projecte. El mantra ara és que tindrà lloc a la primavera, entre el març i finals de juny.

Calendari impossible

El calendari és precisament un dels principals desafiaments que té Díaz a l’hora de celebrar la seva assemblea, amb les eleccions a Galícia el 18 de febrer, unes eleccions basques que es preveuen per a finals d’abril i unes europees al juny. A Sumar no està decidit en el dia d’avui la data exacta de l’assemblea fundacional, sense descartar que d’aquí al 14 de gener es prengui una decisió en aquest sentit. La disjuntiva no és senzilla, i hauran d’elegir entre dues possibilitats.

La primera consisteix a fixar aquesta fita política immediatament després d’unes autonòmiques on no es preveuen bons resultats, però abans de les europees; la segona és posposar-la a després de la cita d’Europa, on s’enfrontaran a Irene Montero i on esperen que Sumar surti reforçat davant un Podem minvant. El problema d’aquesta última via és que comportaria afrontar unes eleccions d’àmbit nacional sense un projecte polític consolidat i sense que els seus candidats ni el seu programa hagin sigut ratificats, una cosa que podria restar credibilitat a la candidatura.

En aquest escenari, davant els dubtes sobre les dates i a expenses de quina data fixi Iñigo Urkullu per convocar a Euskadi, Yolanda Díaz agita de nou la celebració d’aquesta assemblea fundacional amb un nou acte en què presentarà l’equip promotor de Sumar, una mena de direcció ampliada, que comptarà amb la presència de Comuns i Més Madrid.

La gallega vol incloure aquestes forces en la construcció orgànica de Sumar, en la seva idea d’obrir el partit a militàncies d’altres formacions, com va avançar aquest mitjà. Per a la seva assemblea, és l’acord previ de deixar que siguin elles els referents polítics a Catalunya i Madrid i renunciar a tenir delegació de partit pròpia en aquests dos territoris.

Izquierda Unida, per la seva banda, haurà de debatre en la seva assemblea al maig si participen en la construcció del subjecte polític Sumar, mentre que altres formacions com Compromís han renunciat a participar-hi, amb l’objecte de mantenir la seva independència. Tampoc ho faran Més o Chunta Aragonesista

Ja a principis de desembre, Díaz va anunciar la creació d’una executiva provisional fins a l’assemblea, on hi ha la seva mà dreta i excap de Gabinet, Josep Vendrell, a més de ministres del Govern i quadros tant de Sumar com d’altres partits. Així, formen part d’aquesta executiva els ministres Ernest Urtasun (Comuns), Mónica García (Més Madrid), i Sira Rego (Izquierda Unida). Per part de la quota de Sumar hi ha Candela López, Lander Martínez, Carlos Corrochano, Esther Gil de Reboleño, Elizabeth Duval, Paula Moreno, Agustín Santos i l’eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop.

Dins d’aquesta executiva, el diputat de Sumar Íñigo Errejón, reconvertit en una de les persones de màxima confiança de Díaz, és l’encarregat de coordinar la ponència política juntament amb Marta Lois.