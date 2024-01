Si tens 18 anys o els compleixes al primer semestre de 2024 i resideixes en un dels Estats membres de la UE o en un tercer país associat a Erasmus+, l'oportunitat per explorar Europa de manera gratuïta està a punt de tornar. La propera edició de DiscoverEU està programada per a la primavera de 2024 (les dates exactes es comunicaran més endavant), oferint als joves una experiència única que permetrà descobrir la diversitat del continent europeu.

DiscoverEU és una iniciativa del programa Erasmus+ que ofereix l'oportunitat d'explorar la diversitat d'Europa, conèixer el seu patrimoni cultural i la seva història, així com connectar amb persones de tot el continent. El viatge serà predominantment en tren i, com a viatger seleccionat, reps un bon de viatge i una Tarjeta Europea de la Joventut de DiscoverEU, que et proporcionarà nombrosos descomptes en visites culturals, activitats d'aprenentatge, esports, transport local, allotjament i menjars.

Enguany més de 36.000 joves europeus tenen l'oportunitat de recórrer Europa de manera gratuïta amb els passis DiscoverEU. Els guanyadors de l'edició d'octubre de 2023 de DiscoverEU seran anunciats avui, obrint la porta a un viatge ferroviari que es durà a terme principalment entre març de 2024 i maig de 2025.

Una oportunitat única per conèixer Europa

La convocatòria de sol·licituds de DiscoverEU estava oberta als joves nascuts entre l'1 de gener de 2005 i el 31 de desembre de 2005, tant dels estats membres de la UE com dels països associats a Erasmus+. Amb un total de 144.038 sol·licituds en aquesta edició, DiscoverEU no només ofereix l'oportunitat de viatjar, sinó també sessions formatives abans de l'inici del viatge i trobades arreu d'Europa. A més, els participants poden unir-se al grup de Facebook oficial de #DiscoverEU per connectar amb la comunitat DiscoverEU.

Iliana Ivanova, comissària d'Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, ha expressat: "DiscoverEU és una oportunitat única per emprendre un viatge inoblidable per tot Europa, on cada parada crea nous llaços personals i destaca la bellesa heterogènia d'Europa. Desitjo que cada jove aventurer que es llanci a aquest viatge tan especial experimenti com cada nou indret amplia les seves perspectives, com cada interacció enriqueix el seu esperit i com cada trobada deixa un record inesborrable!"