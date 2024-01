Frederic X ja és rei de Dinamarca després que la seva mare, Margarida II, hagi abdicat en favor seu. La fins ara cap d'Estat, de 83 anys, va anunciar fa uns dies que deixaria el tron el 14 de gener, després de 52 anys com a reina. Així, tal com estava previst, aquest diumenge la reina Margarida II ha signat la declaració d'abdicació durant un Consell d'Estat celebrat al castell de Christiansborg, a Copenhaguen, seu del Parlament. L'ascensió al tron de Frederic X ha generat expectació a la capital del país, on s'hi ha aplegat multitud de gent. Margarida II va fer públic que volia deixar de ser cap d'Estat en el tradicional discurs de Cap d'Any, quan va explicar per sorpresa que ara era el moment correcte per a fer-ho.

"El 14 de gener del 2024, 52 anys després de succeir el meu benvolgut pare, deixaré de ser la reina de Dinamarca", va dir llavors adduint motius de salut i la necessitat de donar pas a la nova generació.