Un pilot de nacionalitat espanyola ha mort en estavellar-se l'avioneta amb la qual apagava un incendi a la regió central de Maule, a Xile, segons ha informat la Corporació Nacional Forestal (Conaf) de Xile. Segons el director executiu del servei, Christian Little, el pilot, la identitat del qual no ha estat revelada, era "cap de pilots a Espanya i tenia molta experiència".

D'acord amb les primeres versions, el pilot va perdre el control de l'aeronau en xocar "amb el cablejat elèctric" i es va precipitar sobre l'autopista a l'altura de la ciutat de Talca, a uns 250 quilòmetres al sud de la capital, col·lidint amb dos vehicles i causant ferides de diversa gravetat a quatre persones.

Qué mala, avión de combate contra el fuego en Chile, impacta con el ala en uno de los postes de luz, voló demasiado bajo (innecesario y riesgoso) y le dio al poste, impactó luego contra un camión, el piloto murió pic.twitter.com/GSQbiqpq79 — Fabio Baccaglioni (@fabiomb) 16 de enero de 2024

Les autoritats han obert, no obstant això, una investigació per conèixer les causes exactes de l'ocorregut, segon van explicar les fonts sense afegir més detalls.