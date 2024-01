Més de 25.000 palestins ja han mort a la Franja de Gaza per l'ofensiva israeliana, segons el Ministeri de Sanitat controlat per Hamàs, que parla de 178 víctimes a la zona en les últimes 24 hores. Des de l'inici del conflicte armat el 7 d'octubre, la xifra de morts a Gaza s'eleva a 25.105 persones –la majoria dones i nens- a banda de 62.681 ferits, 293 més que en l'anterior balanç. En paral·lel, diversos militars nord-americans van quedar ferits lleus ahir dissabte en un atac amb míssils contra la base aèria Al-Asad, situada a l'oest d'Iraq. La intel·ligència dels EUA assenyala una milícia pro-iraniana com l'autora de l'atac, que es va produir hores després de la mort de cinc membres de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran a Damasc.

El règim de Teheran atribueix a Israel l'atac aeri a la capital de Síria que ha costat la vida als cinc membres de la Guàrdia Revolucionària i el president iranià, Ebrahim Raisi, ha promès que "els crims del règim sionista no quedaran sense resposta". Finalment, l'exèrcit d'Israel ha afirmat que en les últimes hores ha matat un mínim de 15 milicians de Hamàs al nord de Gaza i també a la ciutat de Jan Yunis, situada al sud, a banda de trobar "nombroses armes" i un túnel de gran longitud utilitzat per retenir una vintena d'ostatges. "El túnel subterrani tenia una llargada de 830 metres i 20 metres de profunditat, estava ple de trampes explosives i ja ha estat destruït", ha afirmat un portaveu militar israelià.