El Palau de Buckingham ha anunciat que durant la recent intervenció quirúrgica per un engrandiment de la pròstata l'equip mèdic va "identificar una forma de càncer" en el rei Carles. El monarca ha començat aquest dilluns el tractament contra el tumor i ha posposat tota l'agenda pública per recomanació mèdica, afirma el mateix comunicat, que afegeix que mantindrà l'agenda dels assumptes d'estat. Carles ha agraït a l'equip mèdic la "ràpida intervenció", que ha estat "possible gràcies al tractament recent a l'hospital". El comunicat sosté que el monarca afronta el tractament "de manera positiva" i que espera poder tornar a les obligacions públiques "el més aviat possible".

Finalment, el text subratlla que Carles III ha optat per "compartir el diagnòstic" amb la població per "prevenir especulacions" i amb "l'esperança" que pugui contribuir a la "comprensió pública" per a "tots aquells arreu del món que estan afectats pel càncer".