El segon dia de protestes massives d’agricultors ha pujat de to i ha diversificat els fronts: dels talls de carretera del dimarts s'ha passat avui a bloquejar ports com el de Castelló, s'han fet detencions i s’hi han afegit ciberatacs a webs d’institucions espanyoles.

Els agricultors, fins ara majoritàriament a títol individual i convocats en xarxes socials, protesten -a grans trets- per les mesures ambientals que deriven de la legislació de la Unió Europea (UE), per la burocràcia que exigeix la Política Agrària Comuna (PAC) i per a exigir reciprocitat en les importacions d’aliments.

El matí ha començat amb desenes de carreteres bloquejades, una columna de 1.000 tractors avançant fins a Barcelona per l’autovia i el bloqueig amb barricades en el port de Castelló i amb tractors en l’aeroport de Jerez.

Mentre que el dimarts a penes va haver-hi dos detinguts, avui ja han sigut cinc els arrestats en Santa Fe (Granada); a més, es van identificar a centenars d’agricultors per una possible infracció de les lleis de seguretat ciutadana o seguretat viària, segons fonts d’Interior.

Encara que en els mercats de proveïment no s’han registrat incidents importants, les patronals de camioners xifren en 80.000 els afectats i la cadena de gran consum -indústria i supermercats- han alertar d’incidències i retards en els seus centres logístics, per la qual cosa han urgit a l’actuació del Govern.

Per part del Govern, el president de l’Executiu, Pedro Sánchez, s'ha compromès en el Congrés a enfortir la Llei de la Cadena Alimentària, implementar la reciprocitat en les condicions d’importacions -les anomenades clàusules mirall-, simplificar la PAC i facilitar l’adaptació a la normativa europea. La Llei de la Cadena Alimentària fa un any i mig que està en vigor i vol impedir que els productors venguin per menys diners del que els costa produir, però la pagesia manté que les inspeccions i sancions són insuficients.

Més talls de carreteres

La Direcció General de Trànsit ha informat de talls de carretera per manifestacions a vies de Badajoz, Quintanar de la Orden (Toledo), Guadalcacín (Cadis), Tarazona de la Mancha (Albacete), La Estación (Navarra), o Bacariza (Albacete). També es van produir interrupcions del trànsit i dificultats en la circulació a Villadoz, Venta del Olivar i Alagón, i altres talls de carreteres a Soria, Ciudad Real, Múrcia, Castelló i València, entre altres. Per ara es desconeix fins quan i fins a on arribaran les protestes, tot i que tot apunta al dissabte, segons s’ha comentat en els últims dies a través dels grups pels quals es comuniquen els manifestants al marge de les organitzacions agràries i en la recentment creada plataforma 6-F.

Les patronals d’armadors (Cepesca), peixateries (Fedepesca), aqüicultors (Apromar) i la Federació Nacional de Confraries Pesqueres (FNCP), per part seva, continuen estudiant sumar-se a les mobilitzacions.

El ciberatac

D’altra banda, un grup de hackers russos ha intentat atacar les webs de diverses institucions espanyoles «en solidaritat» amb les protestes d’agricultors i ha aconseguit bloquejar durant unes hores algunes d’elles. Darrere d’aquests atacs hi ha el grup ‘NoName057’, que ha reivindicat els atacs en el seu canal de la xarxa de missatgeria Telegram i al qual el Centre Criptològic Nacional ha atribuït aquestes accions.

Malgrat fixar-se nombrosos objectius de moment han dut a terme amb èxit cinc ciberatacs a País Basc, Múrcia, Navarra, Alacant i Canàries.