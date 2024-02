Primer, la dona de Guillermo, Kate Middleton a l'hospital i sense donar gaires explicacions sobre el seu estat de salut. I ara, de sobte, el Rei torna a entrar en un procés hospitalari perquè hi ha hagut un engrandiment benigne de pròstata; però, això, no és tot! A més, s'ha confirmat que el Rei té càncer. Aquestes han estat les terribles declaracions que va anunciar la Casa Reial Britànica fa uns dies.

Per ara, el palau de Buckingham no ha volgut donar més detalls sobre de quin tipus de càncer té, però ha descartat que estigui relacionat amb les proves de pròstata a què va ser sotmès fa tot just uns dies. A més, el palau ha confirmat que Carles III cancel·larà tots els seus compromisos públics fins a nou avís, encara que sí que seguirà al capdavant dels assumptes d'Estat.

"El Rei es manté molt positiu amb el tractament i amb l'esperança de tornar a la plena funció pública com més aviat millor", diu la nota, que aclareix que la reina Camil·la sí que seguirà amb les seves activitats programades.

Però, els que no s'havien pronunciat fins ara eren les persones del nucli del monarca i ha estat el seu fill, el Príncep Guillermo qui ha donat l'última hora sobre l'estat de salut del seu pare i qui ha trencat el silenci després de la sorprenent notícia.

Calmat, reservat i agraït

Va ser durant la celebració d'una gala benèfica quan el Príncep de Gal·les va tenir el gest de parar-se amb la premsa per aclarir com es trobava el Rei i per mostrar el seu agraïment i preocupació durant aquests moments. "Agraïm, de debò, l'amabilitat de tot el món. Gràcies" va dir l'hereu al tron britànic.

Un cop dins de la celebració, Guillermo va tornar a reiterar el seu agraïment i també va tenir un moment còmplice amb els assistents de l'esdeveniment. "M'agradaria aprofitar l'oportunitat per dir gràcies. També pels amables missatges de suport a Catherine i al meu pare. Especialment en els últims dies. Significa molt per a nosaltres (...). Val a dir que en les passades setmanes he estat força centrat en qüestions mèdiques. Així que he pensat a venir a un acte d'ambulàncies aèries per desconnectar", va assenyalar amb gràcia.