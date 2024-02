La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defensat aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha negat les revelacions que el mateix Feijóo va fer en un dinar amb periodistes sobre la possibilitat d'un indult condicionat a Carles Puigdemont. En una entrevista a Telecinco, Ayuso ha afirmat que ell "no ha vist cap gir", perquè aquest diumenge va veure Feijóo en manifestacions públiques "dient exactament el mateix de sempre: no als indults, no a l'amnistia i sí a la defensa del poder judicial i a seguir investigant les possibles connexions de Putin i l'independentisme". El PSOE i Vox, segons Ayuso, aprofiten la qüestió i "van de bracet" criticant Feijóo per interessos electorals.

En tot cas, Ayuso ha advertit que ella "no aniria amb Junts ni a la cantonada". "Amb ells no s'ha d'anar enlloc, perquè no és ni tal sols la CiU d'abans i perquè amb la nova deriva agressiva i extremista mai s'hagués hagut de contemporanitzar amb el nacionalisme". "Encantada" amb el vídeo de Polònia Ayuso també ha afirmat que el seu entorn està "encantat" amb el vídeo de Polònia que versiona la cançó 'Zorra' de Nebulosa i la canvia per 'facha' amb ella de protagonista. "Si em dius que, per exemple obrir l'aixeta a qualsevol casa de Madrid i que hi hagi aigua és de fatxes, aquí està la fatxa", o "si abaixar impostos és ser fatxa, aquí estem". "Estic en el meu moment com a presidenta d'una regió al servei d'Espanya".