La violència vicària és tota aquella que s'exerceix contra un altre ésser viu, en moltes ocasions els propis nens, en substitució de l'objectiu directe del maltractador per causar un major dolor a la seva víctima. I diem ésser viu perquè no tan sols es limita a les persones. Tot i que no hi hagi massa sentències per maltractament animal en l'àmbit de la violència contra les dones, aquesta és una altra de les eines que els maltractadors usen per fer mal a les seves parelles o excompanyes sentimentals, colpejant-les allà on més els fa mal, matant a la seva mascota, bé sigui un gos, un gat, o com en aquest cas, un conill.

Un presumpte maltractador, veí de Montserrat, s'enfronta a condemnes que ascendeixen a gairebé els dotze anys de presó per diversos delictes de violència contra la dona, maltractament habitual, lesions, amenaces continuades, un delicte contra la integritat moral i un altre de maltractament animal per precisament haver degollat al conill de la seva parella davant d'ella, per veure-la patir. No content amb això, li va refregar la sang per la cara, va cuinar l'animal i va intentar que la seva víctima se'l mengés. Tot això, segons li va dir, com a "lliçó, perquè aprengués" per haver-li escopit.

Per aquest últim delicte, el Ministeri Fiscal sol·licita per a l'acusat una pena de 18 mesos de presó, així com tres anys d'inhabilitació per a qualsevol treball relacionat amb els animals i per a la tinença d'aquests.

És només un dels múltiples episodis de maltractament als quals va sotmetre l'acusat, arrestat en el seu moment per la Guàrdia Civil, a la seva parella en els tan sols quatre mesos que va durar la seva relació. Cops amb un garrot perquè no estava d'acord amb la roba que volia posar-se la seva xicota, amenaces amb cremar-la viva en la xemeneia i fins i tot tortures, fent-la caminar de genolls sobre el terra ple d'arròs, mentre la colpejava. Tot per sotmetre-la pel mer fet de ser dona, exercint sobre ella una situació de poder que la tenia totalment espantada.

Els fets pels quals la Fiscalia acusa B. A. es remunten a octubre de 2021, quan tot just va començar la convivència entre víctima i agressor, en un habitatge de la localitat de Montserrat, després d'un mes de festeig.

Estant en un hostal de la Rioja l'acusat va agafar un garrot i va començar a colpejar-la al cap, els braços i les cames. Malgrat la gravetat dels fets, la dona no va acudir a cap centre mèdic i confiada que canviaria va optar per no denunciar.

Un mes més tard, estant a l'habitatge de Montserrat, després d'una nova discussió, el processat la va lligar de braços i cames, la va posar boca avall i li va dir que la degollaria i que la tiraria a la xemeneia. Tot això segons el relat de la víctima que recull la Fiscalia en el seu escrit de conclusions provisionals.

Després van venir les tortures, fent-la anar de genolls damunt d'arròs durant una hora, colpejant-la amb un garrot quan s'ajupia. D'aquestes lesions tampoc hi ha constància perquè no hi ha cap comunicat mèdic i serà clau en el judici el testimoniatge de la pròpia víctima.

"Mereixia morir per escopir-li"

A finals de desembre de 2021 es va produir un episodi que va enfadar especialment l'acusat. Segons va relatar la víctima als investigadors, en bufar els pèls que s'havien quedat en una màquina de tallar pèl, sense voler va escopir a la seva parella. La violenta reacció d'aquest va ser immediata. Va agafar un ganivet i li va posar al coll al mateix temps que l'amenaçava amb matar-la i tirar-la a la xemeneia, dient-li que "mereixia morir per escopir-li", i que després tiraria les seves dents a un camp perquè ningú sabés què havia passat.

Va ser aquell dia quan després d'això va optar per descarregar la seva ira contra la mascota de la seva parella, un conillet blanc. Amb el mateix ganivet que prèviament l'havia amenaçat a ella, va degollar l'animal. Una vegada mort el va cuinar i va intentar que se'l mengés, com a "lliçó".

Finalment i després d'un últim episodi violent, en el qual li va propinar un cop de puny a l'ull esquerre, la víctima va denunciar aquests mesos de malson davant la Guàrdia Civil. Segons va confessar, no el va abandonar abans ni va acudir a denunciar-lo per por, ja que l'amenaçava dient-li que "la buscaria fins sota les pedres" i que "degollaria a la seva mare i el seu fill petit" si el deixava.