L’empresa catalana que coopera amb l’Exèrcit rus amplia el seu negoci

Les sancions són com les canonades de l’aigua: n’hi ha prou que hi hagi un petit forat perquè el seu efecte punitiu es dilueixi o simplement no funcioni. I això és el que està passant amb Gavary Group, un grup empresarial amb seu a Barcelona que coopera amb l’Exèrcit rus a Ucraïna i té entre els seus clients companyies del complex militar-industrial del Kremlin, algunes d’elles, sancionades. Després que El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, destapés l’any passat les connexions de Gavary Group amb la maquinària de guerra de Putin, Kíiv li va imposar sancions. Des d’aleshores, el seu Govern ha intentat que la Unió Europea faci el mateix, però de moment no ho ha aconseguit. Aquest forat a la canonada ha permès a Gavary mantenir intacte el seu negoci. Un negoci que fins i tot ha expandit a Espanya.

La seva activitat a la península està concentrada a Vilassar de Dalt (Barcelona), on té la seu de divisió europea, una nau industrial amb set treballadors dedicada a la producció d’estores per a cotxe, comercialitzades sota la marca Evamotion. L’empresa catalana té una importància residual en els ingressos multimilionaris del hòlding. El 2022 va facturar una mica menys d’un milió d’euros davant els més de 96 milions que van generar la suma d’empreses del grup un any abans. Principalment a Rússia, on té un mínim de 14 societats i s’anuncia com el fabricant de polímers més gran del país, plàstics sintètics amb els quals produeix articles de consum i per a l’ús industrial.

El març del 2023 aquest diari va revelar els nexes comercials del grup amb companyies com el fabricant rus de rifles semiautomàtics Kalashnikov Concern, sancionat per la UE, o el de motors per a l’aviació UMK-Umpo, sancionat pels EUA. O les seves donacions de plantilles tèrmiques per al calçat als militars russos desplegats a Ucraïna. Dies després, els Mossos d’Esquadra van visitar la planta de Gavary a Vilassar, segons ha pogut confirmar aquest diari. No van obrir una investigació, però els esdeveniments no van trigar a precipitar-se des de l’altra punta del continent. Al maig, Ucraïna va moure fitxa. Primer va sancionar totes les subsidiàries russes de Gavary Group i, uns mesos després, les seves filials espanyola i britànica. Mesures punitives que van incloure també els amos i principals beneficiaris del hòlding: els germans Jachatur i Rem Kamarian, tots dos amb doble nacionalitat russoespanyola.

Canvi de nom

"Gavary Group treballa per a la indústria militar de la Federació Russa, recolzant la seva guerra contra Ucraïna, mentre els amos de la companyia viuen i tenen actius a la UE", assegura a aquest diari Iaroslav Liubtxenko, director interí de l’Agència Nacional per a la Prevenció de la Corrupció (NACP) a Ucraïna. "Res d’això es correspon amb els valors de la llibertat i la democràcia que el món sencer diu professar". Després de les sancions ucraïneses, el grup va optar per canviar-li el nom a la seva filial espanyola, on consta actualment com a soci únic Jachatur Kamarian, un dels germans al capdavant del hòlding. El juliol d’aquell mateix any va deixar de dir-se Gavary Group Barcelona per adoptar el nom de la seva marca d’estores, Evamotion, segons consta al Registre Mercantil.

"Probablement, la companyia vol mantenir els seus clients, els seus comptes bancaris, les seves cadenes de subministrament i la seva presència a la UE", assenyala Liubtxenko des de la NACP ucraïnesa. "Canviar de nom és un dels mètodes clàssics que utilitzen les empreses que volen evadir sancions o adaptar-s’hi". L’estratagema, no obstant, no va ser l’avantsala del seu replegament a Espanya, sinó més aviat el contrari. Només unes setmanes després, un dels Kamarian al capdavant de Gavary Group va registrar una segona companyia a Vilassar de Dalt: BCN Modern Materials.

Letònia com a nexe

Cap de les filials espanyoles del grup comercien actualment amb Rússia, segons consta a les bases de dades de comerç internacional. Però el hòlding sí que ha continuat important a la UE des de les seves companyies russes a través de Softteh, una empresa establerta a Letònia a nom de Gaiane Dadoian, la mare dels germans Kamarian. Més de 60 carregaments per valor d’1,1 milions de dòlars des del març del 2023.

Les múltiples arestes del cas van fer que el Tresor Públic espanyol remetés l’any passat l’expedient de Gavary Group a la Unitat d’Intel·ligència Financera, encarregada de redactar informes quan aprecia indicis de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme, així com a les forces de seguretat de l’Estat. Però els resultats de la investigació es desconeixen.