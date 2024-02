L’Exèrcit d’Ucraïna encaixa la caiguda d’Avdíivka i promet «recuperar-la»

Enormes masses de llot s’adhereixen amb permanència a les botes dels militars de la 28a Brigada que mantenen aquesta posició militar, en un lloc sense identificar del front de Bakhmut, no lluny de la localitat de Kostiantínivka, en el Donbass sota control del Govern d’Ucraïna. Aquí, després de recórrer un camí humit i seccionat a consciència per les erugues de vehicles blindats, es troba desplegat, entre fullatge, arbres i xarxes de camuflatge, un tanc T-72 de fabricació soviètica arrabassat a l’Exèrcit rus fa un any, un vehicle dotat d’un canó de 125 mil·límetres que haurà de sortir contra les tropes russes en el cas que aquestes intentin superar la localitat acabada de conquerir d’Avdíivka i avancin cap al nord. "Certament, és més complicat defensar-se en camp obert que en un entramat urbà, però nosaltres tenim una feina per complir i deixem de banda els nostres sentiments", reacciona amb professionalitat Fènix, comandant d’una unitat de tancs.

Fènix, que per seguretat prefereix mantenir en secret el seu nom, considera que la decisió de retirar-se, adoptada per les autoritats ucraïneses en les hores prèvies, és la correcta. Destaca que la localitat era indefensable davant la impossibilitat de mantenir obertes les línies d’aprovisionament. I de cara al futur, commina els comandaments militars del seu país i els seus aliats a Occident a contrarestar amb tecnologia el desavantatge que suposa enfrontar-se contra un país com Rússia, amb recursos humans molt superiors i governat per un règim totalitari que no té les limitacions pròpies d’un Estat amb una potent societat civil. "A Rússia no hi ha classe mitjana, només existeixen rics i el poble pla, que és a qui envien a la guerra sense que es pugui queixar", remarca.

Al seu costat, el Viatxeslav, de 38 anys, troba fins i tot motius per a l’optimisme, i considera que les forces armades del seu país estan a poc a poc guanyant experiència en aquesta línia, portant a terme accions militars a distància cada vegada més precises mitjançant l’ús de drons, en unes operacions que minimitzen les pèrdues humanes. "En aquest aspecte estem molt millor que fa un any; ara tan sols transcorren uns instants entre el moment en què un d’aquests enginys voladors identifica un objectiu i l’instant d’obrir foc", sintetitza. Negociar o cedir davant l’actual empenta de les tropes russes no constitueix cap opció per a cap dels dos militars. "Abans em clavo un tret", diu Fènix.

Lliçons per al futur

Rustem Umérov, ministre de Defensa en el Govern de Zelenski, ha desgranat en un tuit les lliçons de cara al futur, que porten a més un missatge implícit als aliats occidentals: "Necessitem moderns sistemes antiaeris perquè l’enemic no pugui utilitzar les bombes de l’aviació, també sistemes de llarg abast per destruir els emmagatzematges de munició enemics, així com projectils d’artilleria". Respecte a la necessitat de construir fortificacions, Umérov constata que és una cosa que s’està "portant a terme i reforçant". Qualificant d’"adequada" la decisió de "salvar gent", el responsable governamental ha promès tornar: "Avdíivka la recuperarem". Per la seva banda, el flamant comandant en cap de l’Exèrcit, Oleksandr Sirski, ha retut homenatge a la bravesa dels combatents ucraïnesos. "Els nostres soldats van complir amb dignitat la seva obligació militar, van fer el possible per destruir la millor de les unitats russes, van causar grans pèrdues a l’enemic en termes de poder militar i humà", va certificar.

Les condicions en les quals Ucraïna està portant a terme la seva retirada de la localitat, un suburbi industrial a una desena de quilòmetres de Donetsk, en altre temps capital regional, també resultaran esclaridores respecte a l’actual equilibri de forces als fronts d’Ucraïna. Mentre que Rússia, per boca d’Ian Gagin, conseller per a les zones ocupades, havia donat a entendre que el replegament estava realitzant-se de manera caòtica, l’Institut d’Estudis sobre la Guerra (ISW, per les seves sigles en anglès), no ha trobat cap evidència respecte a això. "L’ISW no ha observat cap evidència visual d’àmplies o caòtiques retirades de soldats ucraïnesos; no obstant, el continu avenç marginal rus dins i al voltant d’Avdíivka suggereix que les forces ucraïneses estan portant a terme una retirada relativament controlada", va constatar.

Una altra de les incògnites per revelar és si Ucraïna aconseguirà recuperar tots els soldats que en aquests moments es troben a l’interior d’Avdíivka. En alguns mitjans militars ucraïnesos es constatava la impossibilitat dels comandaments de mantenir la comunicació amb totes les seves unitats, i es temia que alguns dels defensors de la ciutat acabin sent fets presoners per les tropes russes. Altres fonts han informat que membres del Cos de Voluntaris Russos, una de les unitats del país veí que lluitaven juntament amb l’Exèrcit ucraïnès, contra el règim de Vladímir Putin, encara es mantenien dins de la ciutat.