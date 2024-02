L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha estat reelegit per presidir el Consell de la República (CdRep) després d'obtenir 8.263 vots, el 92,4% dels emesos, mentre que la participació ha estat del 9,94%.

Segons les dades provisionals de l'entitat publicades aquest dilluns, la segona posició ha estat per a l'advocat i regidor de Canet de Mar (Barcelona) Jordi Castellà, amb el 5,5% dels sufragis (493), i en tercera posició per al periodista de Palma Lluís Felipe, amb el 0,8% (66).

El CdRep ha explicat que els resultats són provisionals fins al dissabte 24 de febrer, en espera que la Sindicatura Electoral resolgui les incidències o reclamacions que els candidats poden presentar entre el 21 i 22, i ha descartat "qualsevol" alteració del recompte per la tecnologia utilitzada.

Les bases de l'entitat han reelegit l'expresident de la Generalitat, que tindrà la potestat de formar el seu "nou govern" i posar fi a l'etapa en funcions de l'equip actual.

En un vídeo enviat durant la campanya electoral i avançat per Europa Press, Puigdemont va defensar que cal reforçar elements troncals per a l'èxit del procés independentista, entre els quals va enumerar la unitat, malgrat considerar que no pot ser un pretext per no avançar.

Va optar perquè el CdRep sigui un espai de coordinació del moviment independentista, continuar treballant "per la internacionalització de la causa catalana" i promoure la complicitat entre regions amb llengua i cultura compartides.