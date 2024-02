El celler Cepa 21, propietat de José Moro i situada a Castrillo de Duero (Valladolid), ha patit un assalt la matinada d'aquest passat diumenge quan una persona ha accedit a les instal·lacions i ha buidat tres dipòsits on maduraven 60.000 litres de vi de la gamma alta d'aquesta marca valorats en més de dos milions i mig d'euros.

Els fets, que han registrat les càmeres de seguretat del celler, s'han produït a les 3.30 hores de la matinada del diumenge, quan una persona sense identificar i encaputxada ha entrat en el celler i ha vessat el contingut de tres dipòsits de les marques Horcajo i Malabrigo, les vendes de les quals han crescut en l'últim any un 15 %.

José Moro ha explicat a EFE que en les imatges es pot veure com aquesta persona entra per una porta que dona accés a la sala de màquines i allí és on comença, de manera molt ràpida, a buidar els tres dipòsits.

L'assaltant coneix perfectament el mecanisme per a poder obrir els dipòsits, cosa que no és senzill, segons explica Moro, qui afegeix que fins i tot n'obre uns altres dos però en aquest cas estan buits.

Dels 60.000 litres de vi vessats, 20.000 corresponen a la marca de Horcajo i representen tota la producció d'enguany, mentre que els 40.000 restants són de Malabrigo, que suposa un terç.

José Moro sosté que l'únic motiu que tenia l'assaltant era el de fer mal.

D'altra banda, fonts del celler han explicat a l'Agència EFE que aquest mateix matí han interposat una denúncia davant la Guàrdia Civil per a trobar l'autor d'aquest assalt i investigar com ha pogut accedir al celler perquè les mesures de seguretat estaven posades.

A més, no falta absolutament res en el celler pel que es descarta que hagi estat un robatori.

Cepa 21 és un dels projectes estrella de José Moro en el qual conjumina l'elaboració de vins, enoturisme i gastronomia.

El 2022 i després de 30 anys al capdavant de Cellers Emilio Moro, José Moro va apostar per impulsar Cellers Cepa 21, situades a Castrillo de Duero (Valladolid), per a avançar cap a un celler 'boutique' i uns vins de Ribera del Duero d'alta gamma.

Cellers Cepa 21, que el 2024 compleixen 2 anys, comercialitza quatre marques de vi: Fita, Cep 21, Malabrigo i Horcajo, les dues últimes són de gamma alta i les que l'empresa vol potenciar.