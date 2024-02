Un empleat d'un celler vinícola de la regió francesa de Borgonya ha estat detingut per presumptament haver robat al llarg de diversos anys més de 7.000 ampolles de vi, per un valor estimat en més de 500.000 euros (uns 540.000 dòlars al canvi actual), ha informat aquest dijous la fiscalia de Dijon. L'home, de 56 anys, hauria robat "milers d'ampolles durant diversos anys", ha indicat el fiscal de Dijon, Olivier Caracotch.

Captat per les càmeres

La policia va trobar en el seu domicili, i en el de la seva mare, prop de 7.000 ampolles, la qual cosa representa una pèrdua estimada en més de 500.000 euros, segons el fiscal. Segons el diari local Journal de Saône-et-Loire, l'home va ser filmat per una càmera de vigilància robant quatre ampolles i, després d'una denúncia del seu patró, va ser detingut i la seva casa va ser registrada.

Els investigadors van acabar descobrint llavors milers d'ampolles que l'acusat hauria acumulat durant uns quinze anys. Segons el diari, els preus de les ampolles, algunes d'elles d'excepció, podrien superar els 1.000 euros. No obstant això, "no hi ha proves que suggereixin que hauria revenut cap de les ampolles", va assenyalar el fiscal.

Gran robatori

Aquest robatori és un dels majors d'aquest tipus a França, comparable en valor al furt en 2019 a la casa d'un corredor de vins de Bordeus d'un centenar de caixes de Petrus i Mouton-Rothschild, així com d'una ampolla del prestigiosíssim Romanée-Conti, un Borgonya considerat com el vi més car del món.