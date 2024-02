En tot just uns minuts, el foc que s'ha declarat en un pis d'un edifici de Maestro Rodrigo, a València, està creant un autèntic caos. Les flames avancen ràpidament per l'edifici i, tal com confirmen les imatges, el foc ja afecta pràcticament a tot l'edifici.

Fins al lloc de l'incendi s'han desplaçat diverses unitats de bombers, que intenten sufocar les flames i frenar el seu avanç. No obstant això, la virulència del foc està complicant les labors de control i les flames avancen sense control. Testimonis informen que en aquests moments un pare i la seva filla adolescent es troben atrapats al balcó del seu habitatge a la sisena planta esperant a ser auxiliats. 12 L'edifici en flames està situat en l'encreuament entre Maestro Rodrigo i el carrer Poeta Rafael Alberti en el barri de Campanar. Les flames han començat sobre les 17.30 hores d'aquesta tarda i segons veïns de la zona, els bombers a penes han trigat a arribar al lloc encara que la virulència del foc ha propagat el foc per tota la façana i ja ha destruït completament diverses plantes. Testimonis asseguren que els estris emmagatzemats als balcons dels habitatges estan servint de catalitzador per a la propagació de l'incendi ja que el vent està desplaçant les cendres resultants de la combustió a altres habitatges que es calen foc.