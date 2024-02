Cas Koldo: La trama va vendre mascaretes a Interior a 3,27 euros cada unitat

Els pertrets de mascaretes a la Guàrdia Civil i la Policia amenaçaven d’esgotar-se en uns dies. Cada agent havia d’estirar la durada de la mascareta més enllà de l’aconsellable. Els sindicats denunciaven a la Inspecció de Treball el perill de contagi que corrien els policies. A les presons, encara més tensió: sense mascaretes en recintes tancats i densament habitats, on la propagació del virus podia ser fulminant, els funcionaris de seguretat penitenciària advertien del nerviosisme dels presos i preveien motins. Si hi havia un ministeri especialment afectat el març per la covid, aquest era Interior. En aquest context, el ministre Ábalos va dir: «Koldo té un contacte...».

Subministraments a Interior

Policies i guàrdies civils eren dels pocs servidors públics que sortien al carrer, precisament per evitar que el personal no essencial ho fes. I Koldo tenia un contacte, un amb el que ja havia negociat abans, en dues compres milionàries per al ministeri de Transports. Koldo tenia un contacte i, suposadament, un soci amb el qual repartir-se el guany de vendre mascaretes... a 3 euros i 27 cèntims cadascuna.

La investigació de la Guàrdia Civil i la Fiscalia Anticorrupció per presumpte cobrament de comissions en la venda de mascaretes a organismes de l’Estat arriba a l’operació en què Koldo García Izaguirre, assessor de José Luis Ábalos, va mediar amb la firma saragossana Solucions de Gestió i Suport a Empreses per subministrar a Interior. I és per aquesta extensió de la trama per la qual ahir es van personar agents de la Guàrdia Civil a la seu madrilenya del ministeri a preguntar com a testimonis els dos càrrecs d’Interior que van intervenir en la compra: el secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez, i el director de Coordinació i Estudis, el comissari José Antonio Rodríguez.

Un contracte, de només dues pàgines, és en el centre d’aquesta part de la investigació. El van firmar el 26 d’abril de 2020 el secretari d’Estat i l’empresari José Ángel Escorial Senante, un dels investigats en la trama. La firma es va completar a les onze de la nit i de forma telemàtica, ja que no estaven llavors habilitades les reunions presencials, sinó el confinament i l’estat d’alarma.

Alt preu

La claúsula segona de l’acord és el centre d’atenció. En aquella situació de mancança a tot Espanya, Escorial imposava un preu molt alt: «Mascaretes FFP2 o equivalents. Subministrament de 1.065.000 unitats, per import màxim inclòs IVA de 3.479.355 euros (3,27 euros unitat)», diu el literal de l’acord. Avui, un paquet de 25 mascaretes d’aquest tipus, i igualment importades de la Xina, es ven a Espanya per 4,75 euros.

Amb el mercat de material sanitari convertit en una jungla, el text de l’acord feia una excepció: «El present contracte, tenint en compte les característiques del subministrament, afectat per nombroses peticions a nivell mundial i amb escassetat de subministradors, pot veure’s afectat de forma directa pells preus de mercat, podent estar subjecte a revisió de preus».