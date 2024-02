Un fulminant i devastador incendi en un edifici d'habitatges de catorze plantes a València, que s'ha propagat a un altre annex, ha causat aquest dijous almenys quatre morts i es busca a dinou persones que estan desaparegudes i als qui els seus familiars no han aconseguit localitzar des que va començar el foc.

El sinistre va començar sobre dos quarts de sis de la tarda en un immoble que va acabar de construir-se el 2009, una zona d'habitatges de nova construcció en un barri, el de Nou Campanar, de grans avingudes i zones comercials i d'oci, al nord-oest de la ciutat.

De moment es desconeix l'origen de l'incendi tot i que els bombers apunten que va començar en la cinquena planta i es va propagar ràpidament a les plantes superiors; en tot just mitja hora pràcticament tot l'edifici estava en flames o sumit en una densa fumera.

El foc, avivat a més per les fortes ratxes de vent de ponent (càlid) de fins a 60 km/h, es va propagar ràpidament a l'edifici annex, que forma part del mateix bloc de 138 habitatges, amb zones comercials en els seus baixos.

Testimonis de l'incendi han assenyalat que les flames han anat "molt ràpid" en molt poc temps i s'ha format "un núvol de fum brutal, s'ha fet de nit pràcticament".

L'incendi d'aquest edifici de façana ventilada i revestiment de poliuretà crearà "un abans i un després" a Espanya, on fins ara no s'havia produït cap sinistre similar, encara que sí s'han viscut a Londres o a la Xina fa uns anys, ha assenyalat la sotssecretària del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de València (Cogitival) i experta en peritació de sinistres-incendis, Esther Puchades. Segons Puchades, l'ús de poliuretà no està prohibit en la construcció, però donada la virulència d'aquest incendi es podria replantejar el seu ús.