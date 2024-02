José Luis Ábalos resisteix. Lluny d'acatar l'ordre de l'executiva del seu partit per a lliurar l'acta de diputat i assumir “responsabilitats polítiques” pel cas Koldo, el que va ser secretari d'organització s'enroca. Mantindrà la seva acta de diputat per a “defensar la seva honorabilitat”, com ha confirmat públicament, per la qual cosa s'integrarà en el Grup Mixt, fora de la disciplina dels socialistes. “Fins a les últimes conseqüències”, ha subratllat en compareixença davant els mitjans després de criticar la falta de suport del partit al qual ha dit haver contribuït per a arribar a Moncloa. “No estic acusat de res, ni formo part de la investigació en curs ni tampoc tinc cap enriquiment il·lícit”, ha argumentat per a anunciar la seva decisió de “seguir endavant”.

L'ultimàtum de 24 hores, que se li va comunicar aquest dilluns passats uns minuts de les 11.00 hores, ha expirat amb les espases enlaire. L'exministre es va limitar ahir a renunciar a la presidència de la comissió d'Interior, un càrrec que depèn del partit. L'acta de diputat és personal i els socialistes no tenen capacitat per a retirar-l'hi. El PSOE es prepara ja per a iniciar els tràmits disciplinaris pertinents si manté la seva actitud, començant per la seva expulsió del grup parlamentari socialista. En cas de mantenir-se el pols, l'exministre acabaria en el Grup Mixt. La pressió durant tot el cap de setmana, amb el secretari d'Organització, Santos Cerdán, com a principal encarregat de parlar amb qui va ser el seu antecessor a Ferraz, no ha funcionat. L'exministre entén que no està investigat i que és tan errònia com injusta l'estratègia de col·locar la seva figura com a tallafocs per la presumpta trama de comissions il·legals en la compra de mascaretes durant la pandèmia, per la qual cosa va ser detingut el seu assessor Koldo García.

El xoc de trens sembla inevitable. Pedro Sánchez ja va assenyalar el camí a Ábalos dissabte passat, defensant que la lluita contra la corrupció ha de ser "implacable, vingui d'on vingui i caigui qui caigui". L'exministre, que va ser una de les peces clau a la recàmera de Sánchez per a recuperar la secretaria general el 2017, va respondre amb un missatge de confrontació. Al final del dia acudia als platons de 'La Sexta' per a rebutjar les seves responsabilitats polítiques, justificant que ja no estava al ministeri. Si bé, va deixar una porta oberta a la negociació per a deixar la seva acta, "a parlar-ho en el marc d'un objectiu, propòsit i estratègia per a exemplificar la vida pública".

Sánchez va enviar a Cerdán per a convèncer a Ábalos. La relació entre tots dos es va tallar abruptament el 2021, quan el va destituir del ministeri i va forçar la seva sortida de la direcció del partit. Llavors, Sánchez ni el va trucar abans de prendre la decisió ni després per a explicar-li els seus motius. No obstant això, va mantenir l'acta i en les passades eleccions generals va repetir a les llistes com a número dos per València. El cas Koldo ha suposat un cop en la línia de flotació del discurs socialista contra la corrupció, al que podria sumar-se una tensió amb conseqüències impredictibles en derivar en l'expulsió del grup socialista del seu exsecretari d'organització.

"Responsabilitat política"

La direcció del PSOE mai va pensar que hauria d'arribar a aquesta situació. L'arrest de Koldo García no va provocar excessiva sorpresa entre els socialistes, perquè es tractava d'una persona que havia aixecat algunes sospites i recels amb el seu comportament i ascens a l'ombra d'Ábalos. Però pocs creien que l'exministre de Transports, que com a secretari d'Organització entre 2017 i 2021 va ser l'encarregat que es complís la disciplina en el partit, mantingués el pols, negant-se a renunciar a l'escó, desobeint una ordre directa i empenyent al PSOE amb la seva actitud a iniciar un expedient d'expulsió que també implica el seu trasllat al Grup Mixt.

“És molt trist, perquè Ábalos no està sent investigat. Que se sàpiga, res en aquest escàndol l'esquitxa directament, més enllà d'haver dipositat la seva confiança i atorgat capacitat de comandament a Koldo García. Però la responsabilitat política és clara. Així i tot, costa molt veure com algú que ho ha estat gairebé tot en el partit acaba la seva trajectòria d'aquesta manera, en lloc d'acceptar que ha arribat l'hora de marxar”, assenyala un important diputat socialista.

Sánchez no ha parlat fins al moment amb Ábalos, amb qui l'uneix una llarga i estreta relació, ja que l'exministre va ser dels pocs càrrecs socialistes que li va mantenir el suport quan l'ara president del Govern va ser forçat a deixar el lideratge socialista la tardor de 2016. Més enllà dels pronunciaments públics del cap de l'Executiu i de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, convidant-lo a fer un pas enrere, els contactes amb Ábalos durant tots aquests convulsos dies els ha mantingut el seu successor en la Secretaria d'Organització, Santos Cerdán. I malgrat tots els advertiments, l'exministre continua encastellat, perquè considera que no hi ha motius per a dimitir i deixar la política, una activitat a la qual s'ha dedicat des dels anys 80.

Comissió de recerca

Però la direcció del PSOE assegura que no li tremolarà el pols. La portaveu, Esther Peña, va ser molt clara el dilluns en fixar el límit de 24 hores abans que s'obrís l'expedient. Els socialistes volen deixar clar el seu compromís amb l'exemplaritat. D'aquí la rapidesa amb la qual han actuat en aquest cas, i també l'anunci que demanaran l'obertura d'una comissió parlamentària que investigui la compravenda de mascaretes quirúrgiques en el pitjor moment de la pandèmia del coronavirus.

El primer cas que analitzarà aquest organisme, quan es constitueixi, serà el que afecta Koldo García. Però d'aquí passarà a altres escàndols de suposats cobraments de comissions que afecten el PP, com el del cosí de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i el del germà d'Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes, que van arribar a la Moncloa en 2018 gràcies a una moció de censura a Mariano Rajoy motivada per la corrupció de la trama Gürtel, volen aprofitar aquesta traumàtica conjuntura per a subratllar les seves diferències amb el seu principal adversari, insistint que l'antecessor d'Alberto Núñez Feijóo en el lideratge conservador, Pablo Casado, va ser forçat a dimitir després de denunciar els negocis del germà de la presidenta madrilenya.

“Aquest Govern va arribar amb el màxim compromís contra la corrupció. Aquest principi segueix tan vigent avui com el primer dia. A diferència del que passava en un passat no gaire llunyà, aquest Govern és implacable contra la corrupció i impecable en el seu comportament”, ha assenyalat després del Consell de Ministres la portaveu de l'Executiu, Pilar Alegría. Els col·laboradors de Sánchez anticipen que el president, malgrat els intents del PP, no es veurà esquitxat per un escàndol que el PSOE, conclouen, ha encarat amb “celeritat, contundència i transparència”, en exigir l'escó a Ábalos tan bon punt es va aixecar el secret de sumari d'aquest procés.