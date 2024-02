L'Executiva del PSOE ha acordat suspendre cautelarment de militància l'exministre José Luis Ábalos, esquitxat pel 'cas Koldo'. Ho ha fet just després de la roda de premsa on Ábalos ha expressat la seva negativa a abandonar l'escó al Congrés dels Diputats, tal com li havia demanat el partit. La direcció justifica la decisió per la vulneració de diversos articles dels estatuts de partit, que entre altres qualifiquen de falta greu el fet de no acatar les decisions dels òrgans de la formació. "La situació produïda, els fets que l'han generat, així com la repercussió pública, exigeixen l'adopció immediata de les mesures oportunes contemplades als estatuts i a les normes internes per salvaguardar la imatge del PSOE".

La resolució del PSOE recorda que un cop analitzades les informacions sobre el 'cas Koldo' conegudes fins avui l'executiva va demanar a Ábalos que deixés l'escó en representació del PSOE, però aquest no ha acatat la decisió. Per això acorda l'obertura d'un expedient disciplinar a Ábalos i "suspendre cautelarment de militància" l'exministre, fet que "deixa sense efecte els drets i deures de l'afiliat".

També estableix que si es proven les faltes de l'exministre se suspendrà definitivament la seva militància i implicarà la seva inhabilitació per representar el PSOE en càrrecs públics i orgànics. El PSOE designa com a instructor de l'expedient a Alberto Cachinero Capitán, un advocat i militant socialista.

Tot plegat després que Ábalos ha comparegut en roda de premsa al Congrés per anunciar que no deixarà el seu escó, com li va reclamar ahir el PSOE, i es mantindrà com a diputat sense partit al Grup mixt. L'exdirigent socialista es desmarca així de l'ultimàtum del seu partit, que li va donar 24 hores per deixar l'acta que va obtenir per València a les eleccions del 23-J.

"He decidit fer cas als qui m'estimen" que "m'han demanat amb sinceritat que segueixi endavant, no em rendeixi i defensi la meva honorabilitat", ha dit, perquè "no puc acabar la meva carrera política com un corrupte, quan sóc innocent". L'exministre ha recordat que "no està acusat de res", ni forma part de la investigació, ni ha tingut "cap enriquiment il·lícit".