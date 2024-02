Els espanyols, dividits sobre el «pla de reconciliació» plantejat per Feijóo

Amb la llei d’amnistia encallada al Congrés pel veto de Junts, l’enrenou de les últimes setmanes entorn dels efectes del procés va néixer de les files del PP. La confessió en plena campanya electoral gallega que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, es va plantejar l’indult per a Carles Puigdemont quan buscava suports per a la seva investidura li va permetre posar sobre la taula un possible «pla de reconciliació» per a Catalunya que, entre altres mesures, eviti la presó als independentistes si es comprometen a rebutjar les vies unilaterals. Però el cert és que ni l’amnistia de Pedro Sánchez ni el pla de Feijóo acaben de quallar entre els espanyols.

L'Enquesta Política d'Espanya del Gesop per a Prensa Ibérica, editor d'aquest diari, reflecteix que, des que va començar la legislatura, l'oposició a la llei d'amnistia es manté per sobre del 60%. Respecte el sondeig de novembre, les veus contràries només han baixat 4,4 punts, fins a situar-se ara en el 61,5%. El suport a la norma ha augmentat dos punts i es col·loca en el 28,7%. La diferència s'ha retallat 6,4 punts en tres mesos. Els votants del PSOE estaven al novembre i continuen avui dividits sobre la principal concessió de Sánchez a ERC i Junts. Els contraris (47,1%) continuen sent més que els favorables (38,9%), tot i que els detractors s'han reduït 2,6 punts i els partidaris n'han baixat 1,6. A Catalunya, les opinions han variat de manera oposada a la mitjana estatal. Gairebé sis de cada 10 catalans (58,7%) donen suport a l'amnistia, tres punts i mig més que al novembre, i tres de cada 10 la rebutgen (31%), 1,4 punts menys. Un país fracturat Si l'amnistia genera rebuig, la hipòtesi que el PP i el PSOE ofereixin un «pla de reconciliació» als independentistes catalans fractura els espanyols. El 47,2% de ciutadans hi estarien d'acord i el 45,1% hi estaria en contra. Aquesta divisió és la conseqüència que els votants d'esquerres avalen àmpliament la idea plantejada per Feijóo i els de dretes es manifesten clarament en contra de la proposta. Sense anar més lluny, set de cada 10 votants del PP s'oposarien al pla i només el 22% l'avalaria. A Vox són tres de cada quatre els que condemnen el plantejament de Feijóo. La balança s'equilibra amb el bloc progressista. El 62,4% dels votants del PSOE recolzarien aquesta mesura davant el 27,6% que la rebutjaria. Entre els afins a Sumar, el sí a la proposta supera el 80%, percentatge fins i tot més alt que els que es donen a ERC (72,9%) i a Junts (74,3%). Òbviament, és a Catalunya on més adhesions rebria el «pla de reconciliació», igual que al País Basc. Dos de cada tres catalans hi estarien a favor (68,8%) i un de cada quatre hi estaria en contra (23,4%).