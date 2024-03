Cada vegada són més els joves que allarguen els seus estudis gairebé fins a la trentena pel que no s'incorporen al mercat laboral molt més tard que ho van fer els seus pares o els seus avis. La 'indirecta' obligatorietat de realitzar un màster després d'acabar el grau encara prolonga més la seva vida universitària, encara que alguns decideixen treure's els seus propis ingressos fent treballs temporals o a jornada parcial.

Uns altres volen aconseguir una ocupació en la branca acadèmica en la qual s'han format pel que inicien una eterna trajectòria de pràctiques fins que una entitat decideix oferir-li un contracte de treball.

Coneixedor de la gran quantitat de problemes que es troben les empreses a l'hora de trobar mà d'obra qualificada per a treballar de manera immediata, l'economista Gonzalo Bernardos ha carregat contra l'actitud d'aquests joves, que mostren poques ganes de treballar.

"Hi ha gent que té 25, 26 o 27 anys i diu 'ara no treballo, viuré la vida, viure experiències'. Hi ha un munt de gent d'aquesta edat movent-se per les diferents capitals del món, pul·lulant sense fer res", criticava el professor de la Universitat de Barcelona a aquest grup de persones.

No obstant això, Bernardos va apuntar directament als pares d'aquests joves com els principals culpables que això succeeixi a Espanya i altres països d'Europa. "Els joves no paguen res. Són els pares que paguen tot, els mantenen aquesta vida espectacular", concloïa en el programa 8TV de Catalunya.

Reaccions

El polèmic vídeo es va fer ràpidament viral en Instagram aconseguint el mig milió de reproduccions. Molts joves van carregar contra Bernardos per les seves crítiques advertint que aquesta realitat no existeix. "No són els joves en general. Són els joves de gent adinerada, els quals viuen del pares i s'emporten les places en pràctiques perquè venen de millors col·legis i universitats", escrivia _rubens90_.

Un altre usuari com @xiscoland va avisar que també existeixen joves que porten "currando" des dels 18 anys i tristament continuen "vivint" al dia.