La Policia Nacional ha detingut un cuidador de 42 anys per agredir sexualment una anciana de 100 anys i a una altra de 90 anys dins d'una residència pública de gent gran de San Sebastián de los Reyes.

Segons les primeres perquisicions, l'arrestat, José Raúl R. E. , espanyol d'origen salvadorenc, que treballava en el torn de nit de la residència i centre de dia Moscatelares, aprofitava la vulnerabilitat d'aquestes persones i que estiguessin soles a l'habitació per atacar-les sexualment.

Va ser el mes passat quan la resident més gran va informar a una treballadora del que havia passat la nit abans. Segons ha publicat el diari El Mundo, no se li va donar molta credibilitat a la víctima i es va optar per canviar de planta a aquest empleat. Però, dies després, l'altra víctima de 90 anys, que no coneixia a l'anterior, va informar la direcció que havia estat violada, per la qual cosa va acomiadar el cuidador i va posar en coneixement el dia 26 dels fets tant a la Policia Nacional com als familiars, que també van interposar la corresponent denúncia.

No es descarten més víctimes

Els agents van detenir José Raúl dimecres passat acusat de dos delictes d'agressió sexual. Després de passar l'endemà a disposició judicial, va quedar en llibertat amb una ordre d'allunyament de 200 metres de la residència i de les víctimes, que han estat sotmeses a revisions mèdiques per comprovar el succeït.

La Policia manté oberta la investigació perquè no descarta noves denúncies. Aquest home, que fins ara no comptava amb antecedents, va començar a treballar a l'octubre en la residència Moscaterales, però porta en el sector des de 2015, per la qual cosa estan comprovant la seva vida laboral.